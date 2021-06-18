Direto da montanha

Creme de pupunha com ricota: dica para esquentar no inverno

Receita delicada e saborosa vem de Pedra Azul, sugerida pela chef Thaiz Cunha, e rende cinco porções individuais

Publicado em 17 de Junho de 2021 às 21:13

Evelize Calmon

Evelize Calmon

Publicado em 

17 jun 2021 às 21:13
Creme de pupunha com ricota do restaurante Tuia
Creme de pupunha com ricota: receita criada em Pedra Azul Crédito: Bruno Coelho
Delicado e super saboroso, o creme de pupunha com ricota da chef Thaiz Cunha, da Tuia, em Pedra Azul, é uma receita para quem busca aconchego no friozinho. Pronto em 30 minutos, o prato combina bem com torradinhas crocantes. Veja a seguir como prepará-lo. 

CREME DE PUPUNHA COM RICOTA

Rendimento: 5 porções
Tempo de preparo: 40 minutos
Nível: fácil
INGREDIENTES:
  • 500g de palmito pupunha
  • 100g de cebola
  • 30g de alho
  • 50ml de azeite
  • 500ml de água
  • 200g de creme de ricota
  • 500ml de leite
  • 50g de manteiga
  • Sal
MODO DE PREPARO:
  1. Em uma panela, adicione o azeite, a cebola, 20g de alho e refogue até que fiquem caramelizados. 
  2. Adicione o palmito pupunha cortado em cubinhos e tempere com sal a gosto. 
  3. Acrescente 500ml de água e deixe cozinhar por 30 minutos. 
  4. No liquidificador, coloque o refogado de palmito com o creme de ricota e o leite. Bata até ganhar consistência bem cremosa. 
  5. Aqueça a manteiga na panela, doure o alho restante e adicione o creme. 
  6. Acerte o sal e mexa até ferver.

