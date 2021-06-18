Creme de pupunha com ricota: dica para esquentar no inverno

Delicado e super saboroso, o creme de pupunha com ricota da chef Thaiz Cunha, da Tuia, em Pedra Azul, é uma receita para quem busca aconchego no friozinho. Pronto em 30 minutos, o prato combina bem com torradinhas crocantes. Veja a seguir como prepará-lo.
CREME DE PUPUNHA COM RICOTA
Rendimento: 5 porções
Tempo de preparo: 40 minutos
Nível: fácil
INGREDIENTES:
- 500g de palmito pupunha
- 100g de cebola
- 30g de alho
- 50ml de azeite
- 500ml de água
- 200g de creme de ricota
- 500ml de leite
- 50g de manteiga
- Sal
MODO DE PREPARO:
- Em uma panela, adicione o azeite, a cebola, 20g de alho e refogue até que fiquem caramelizados.
- Adicione o palmito pupunha cortado em cubinhos e tempere com sal a gosto.
- Acrescente 500ml de água e deixe cozinhar por 30 minutos.
- No liquidificador, coloque o refogado de palmito com o creme de ricota e o leite. Bata até ganhar consistência bem cremosa.
- Aqueça a manteiga na panela, doure o alho restante e adicione o creme.
- Acerte o sal e mexa até ferver.