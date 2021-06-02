Delícia junina

Gosta de canjica doce? Confira receita cremosa com coco

Para fazer em casa esse quitute típico das festas juninas, é preciso deixar os grãos de molho na véspera do preparo
Evelize Calmon

Evelize Calmon

Publicado em 

02 jun 2021 às 14:15

Publicado em 02 de Junho de 2021 às 14:15

Canjica com coco
Canjica doce não pode faltar na festa junina Crédito: Gladstone Campos
Em mais um ano pandêmico sem festas juninas, dá pra matar a saudade fazendo em casa comidas típicas de "arraiá". Se a sua vontade é de doce, uma boa pedida é a canjica. Abaixo, você confere uma receita prática do quitute, com coco ralado e perfume de canela. Então, bora cozinhar?

CANJICA CREMOSA COM COCO RALADO

  • INGREDIENTES: 
  • 1 ½ xícara (chá) de canjica de milho 
  • 1 ½ litro de água
  • 3 ramas de canela em casca
  • 1 ½ xícara (chá) de açúcar
  • 100g de coco ralado
  • 4 xícaras (chá) de leite integral (800 ml)
  • MODO DE PREPARO: 
  1. Em uma tigela, coloque a canjica e cubra com água. Deixe de molho de um dia para o outro. 
  2. Escorra a água da canjica e coloque os grãos em uma panela de pressão, acrescentando também a água (1½ litro) e a canela.
  3. Cozinhe por 30 minutos após o início da pressão. Desligue o fogo. 
  4. Após acabar a pressão, acrescente o açúcar, o coco ralado e o leite. 
  5. Leve ao fogo novamente com a panela destampada até engrossar. 
  6. Dica: para sua canjica ficar ainda mais bonita, decore com canela e raspas de coco.
Receita cedida pela marca Yoki. Veja mais em leia.ag/receitas

