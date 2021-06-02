Gosta de canjica doce? Confira receita cremosa com coco

Em mais um ano pandêmico sem festas juninas, dá pra matar a saudade fazendo em casa comidas típicas de "arraiá". Se a sua vontade é de doce, uma boa pedida é a canjica. Abaixo, você confere uma receita prática do quitute, com coco ralado e perfume de canela. Então, bora cozinhar?
CANJICA CREMOSA COM COCO RALADO
- INGREDIENTES:
- 1 ½ xícara (chá) de canjica de milho
- 1 ½ litro de água
- 3 ramas de canela em casca
- 1 ½ xícara (chá) de açúcar
- 100g de coco ralado
- 4 xícaras (chá) de leite integral (800 ml)
- MODO DE PREPARO:
- Em uma tigela, coloque a canjica e cubra com água. Deixe de molho de um dia para o outro.
- Escorra a água da canjica e coloque os grãos em uma panela de pressão, acrescentando também a água (1½ litro) e a canela.
- Cozinhe por 30 minutos após o início da pressão. Desligue o fogo.
- Após acabar a pressão, acrescente o açúcar, o coco ralado e o leite.
- Leve ao fogo novamente com a panela destampada até engrossar.
- Dica: para sua canjica ficar ainda mais bonita, decore com canela e raspas de coco.
Receita cedida pela marca Yoki. Veja mais em leia.ag/receitas.