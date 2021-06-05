Creme de milho é um delicioso acompanhamento. Veja receita!

Acompanhamento clássico e certeiro para um franguinho suculento, o creme de milho também combina com diversos outros preparos, sejam eles assados, grelhados, fritos ou ensopados. Que tal fazer um teste com a carne que você escolheu para a refeição de hoje? A receita a seguir pode lhe surpreender:
CREME DE MILHO VERDE
Rendimento: 6 porções
Tempo de preparo: 25 minutos
Nível: fácil
Tempo de preparo: 25 minutos
Nível: fácil
- INGREDIENTES:
- 1 e meia xícara (chá) de leite integral
- 1 lata de milho verde em conserva
- 1 colher (sopa) de manteiga
- Meia cebola média ralada
- 2 colheres (sopa) de farinha de trigo
- 1 tablete de caldo de galinha
- 1 lata de creme de leite (300g)
- MODO DE PREPARO:
- Em um liquidificador, bata o leite com metade do milho verde e reserve.
- Em uma panela, refogue a cebola na manteiga.
- Adicione a farinha de trigo e mexa rapidamente.
- Deixe dourar ligeiramente, misture o milho batido com o leite, o caldo de galinha e o milho restante.
- Mexa até dissolver completamente e cozinhe por cerca de 10 minutos em fogo baixo ou até tomar consistência, mexendo de vez em quando.
- Acrescente o creme de leite, misture bem e desligue o fogo. Sirva em seguida.
Receita cedida pela marca Nestlé. Veja mais em leia.ag/receitas.