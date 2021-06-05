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Clássico caipira

Creme de milho é um delicioso acompanhamento. Veja receita!

Você não vai gastar mais de meia hora nesse preparo, que além de rápido, é simples e perfeito para servir em dias frios

Publicado em 05 de Junho de 2021 às 02:00

Evelize Calmon

Evelize Calmon

Publicado em 

05 jun 2021 às 02:00
Creme de milho
Receita de creme de milho é preparada com leite  Crédito: Nestlé/Divulgação
Acompanhamento clássico e certeiro para um franguinho suculento, o creme de milho também combina com diversos outros preparos, sejam eles assados, grelhados, fritos ou ensopados. Que tal fazer um teste com a carne que você escolheu para a refeição de hoje? A receita a seguir pode lhe surpreender:

CREME DE MILHO VERDE

Rendimento: 6 porções
Tempo de preparo: 25 minutos
Nível: fácil
  • INGREDIENTES: 
  • 1 e meia xícara (chá) de leite integral
  • 1 lata de milho verde em conserva
  • 1 colher (sopa) de manteiga
  • Meia cebola média ralada
  • 2 colheres (sopa) de farinha de trigo
  • 1 tablete de caldo de galinha
  • 1 lata de creme de leite (300g)
  • MODO DE PREPARO: 
  1. Em um liquidificador, bata o leite com metade do milho verde e reserve.
  2. Em uma panela, refogue a cebola na manteiga.
  3. Adicione a farinha de trigo e mexa rapidamente.
  4. Deixe dourar ligeiramente, misture o milho batido com o leite, o caldo de galinha e o milho restante.
  5. Mexa até dissolver completamente e cozinhe por cerca de 10 minutos em fogo baixo ou até tomar consistência, mexendo de vez em quando.
  6. Acrescente o creme de leite, misture bem e desligue o fogo. Sirva em seguida.
Receita cedida pela marca Nestlé. Veja mais em leia.ag/receitas

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