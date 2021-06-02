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Vitrine Dia dos Namorados
Uma seleção de presentes para você fazer bonito no próximo dia 12 de junho e celebrar o amor Divulgação/ Arte: Geraldo Neto
É o amor!

Presentes para o Dia dos Namorados: 50 opções para surpreender o seu amor

Ainda não escolheu o presente que vai dar no próximo dia 12 de junho? Selecionamos algumas dicas para ele e para ela

Guilherme Sillva

Editor do Se Cuida

Publicado em

02 jun 2021 às 02:00
Vitrine Dia dos Namorados
Uma seleção de presentes para você fazer bonito no próximo dia 12 de junho e celebrar o amor Crédito: Divulgação/ Arte: Geraldo Neto
Junho é o mês dos apaixonados. E, pelo segundo ano consecutivo, os casais terão que celebrar o Dia dos Namorados em meio a uma pandemia - e com todos os cuidados necessários. Com a data, o comércio espera faturar e para isso não faltam lançamentos e opções de presentes.
Para te ajudar nessa missão de escolher o presente para o seu amor, selecionamos 50 opções de presentes para você fazer bonito no próximo dia 12. São produtos para todos os bolsos e gostos. E que podem ser comprados on-line ou de empreendedores capixabas. Tem sugestões de perfumes, joias, roupas, obras de arte e artesanato. Presentes para disparar corações apaixonados de felicidade. 

PARA ELES 1 

Seu boy é descolado ou tradicional? Esportista ou da moda? Não importa o estilo. Se você ainda não teve tempo para pensar no que vai comprar para ele, nós te ajudamos com uma seleção de ideias de moda, decoração, beleza e lifestyle. Veja as dicas. 
Vitrine Dia dos Namorados
Sugestões de presentes para eles Crédito: Divulgação/ Arte: Geraldo Neto
  1. Calça jeans Damyller. R$ 299,00
  2. Chinelo BR Sport. R$ 69,90
  3. Tênis New Balance 373. R$ 329,99
  4. Bracelete da The Mono Projects. R$ 110,00
  5. Hugo Boss Bottled Infinite EDP. R$ 499,00
  6. T-shirt Crux Original. R$ 90,00
  7. Short Barche. R$ 199,00
  8. Havaianas. R$ 42,99
  9. Boné The North Face na E-life. R$ 279,00
  10. Kit Convento Cervejaria. R$ 299,90
  11. Perfume 212 Heroes de Carolina Herrera. R$ 449,00

PARA ELES 2

Vitrine Dia dos Namorados
Sugestões de presentes para eles Crédito: Divulgação/ Arte: Geraldo Neto
  1. Pêndulo Sol no Westwing. R$ 49,90
  2. Tênis ZX 2K Boost da Adidas. R$ 799,99
  3. Óculos Persol na Óticas Paris. R$ 919,00
  4. Polo Lacoste. R$ 369,00
  5. Short Reserva. R$299,00
  6. Kit Cervejaria Casa 107. R$ 169,00
  7. Natura Beijo de Humor Masculino e Elixir. R$ 154,80
  8. Caneca em Cerâmica de Beatriz Zampieri na Guyrá Aldeia Criativa. R$ 58,00
  9. Papete Rider NX. R$ 229,90
  10. Samba Canção Meltris Comfortwear. R$ 65,00
  11. Coração de Chocolate e Recheado Leninha Moreira. R$ 18,00 (unidade)
  12. Carteira Ferracini 24h. R$ 119,90

PARA ELAS 1

Pode cantarolar "Love Is In The Air" e surpreender a sua amada com as nossas sugestões de presentes. Tem opções de joias, arte, roupas e acessórios. Temos certeza que você vai arrasar na escolha para o seu amor. 
Vitrine Dia dos Namorados
Sugestões de presentes para elas Crédito: Divulgação/ Arte: Geraldo Neto
  1. Deo Colônia Ninfa de L'Occitane au Brésil. R$ 159,90
  2. Mule Beira Rio. R$ 79,90
  3. Kit Web Flerte da Quem Disse, Berenice?. R$  R$169,90
  4. Camisa Colcci. R$ 495,00
  5. Anel Montecarlo. R$470,00
  6. Sandália Paula Bahia para Luiza Goldschmidt. R$ 430,00
  7. Vestido Amabilis. R$ 558,00
  8. Anel Ouro Branco 18K com Rubelita, Tanzanita e Diamantes de Dorion Soares. R$ 6.480,00
  9. Vestido C&A. R$ 179,99
  10. Obra Disforme (A2) de Milena Almeida. R$ 420,00
  11. Top da Bumi. R$ 79,00
  12. Colar Encaixes Ouro 18k de Ivana Izoton. R$ 2.580,00
  13. Aquarela Personalizada (A3) de Monica B. R$ 180,00

PARA ELAS 2

Vitrine Dia dos Namorados
Sugestões de presentes para elas Crédito: Divulgação/ Arte: Geraldo Neto
  1. Bolsa Vizzano. R$ 199,90
  2. Bolsa Mr. Cat. R$ 229,90
  3. Sapato Uza. R$ 279,90
  4. Tênis Osklen. R$ 397,00
  5. Prato Decorativo de Aline Carneiro. R$ 360,00
  6. Camisa Viviane Furrier. R$ 349,00
  7. Box Encanto da Trevo Tee. R$ 269,90
  8. Óculos de Sol Pitangueira. R$ 275,00
  9. Óculos Colcci R$ 499,00
  10. Tênis Saucony Endorphin Shift no Netshoes. R$ 699,99
  11. Kit Floratta Red de O Boticário. R$ 171,90
  12. Brinco Navarro Acessórios. R$ 70,00
  13. Maiô Mormaii. R$ 139,90
  14. Vestido Eva na Zattini. R$799,20

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