Presentes para o Dia dos Namorados: 50 opções para surpreender o seu amor

Junho é o mês dos apaixonados. E, pelo segundo ano consecutivo, os casais terão que celebrar o Dia dos Namorados em meio a uma pandemia - e com todos os cuidados necessários. Com a data, o comércio espera faturar e para isso não faltam lançamentos e opções de presentes.
Para te ajudar nessa missão de escolher o presente para o seu amor, selecionamos 50 opções de presentes para você fazer bonito no próximo dia 12. São produtos para todos os bolsos e gostos. E que podem ser comprados on-line ou de empreendedores capixabas. Tem sugestões de perfumes, joias, roupas, obras de arte e artesanato. Presentes para disparar corações apaixonados de felicidade.
PARA ELES 1
Seu boy é descolado ou tradicional? Esportista ou da moda? Não importa o estilo. Se você ainda não teve tempo para pensar no que vai comprar para ele, nós te ajudamos com uma seleção de ideias de moda, decoração, beleza e lifestyle. Veja as dicas.
- Calça jeans Damyller. R$ 299,00
- Chinelo BR Sport. R$ 69,90
- Tênis New Balance 373. R$ 329,99
- Bracelete da The Mono Projects. R$ 110,00
- Hugo Boss Bottled Infinite EDP. R$ 499,00
- T-shirt Crux Original. R$ 90,00
- Short Barche. R$ 199,00
- Havaianas. R$ 42,99
- Boné The North Face na E-life. R$ 279,00
- Kit Convento Cervejaria. R$ 299,90
- Perfume 212 Heroes de Carolina Herrera. R$ 449,00
PARA ELES 2
- Pêndulo Sol no Westwing. R$ 49,90
- Tênis ZX 2K Boost da Adidas. R$ 799,99
- Óculos Persol na Óticas Paris. R$ 919,00
- Polo Lacoste. R$ 369,00
- Short Reserva. R$299,00
- Kit Cervejaria Casa 107. R$ 169,00
- Natura Beijo de Humor Masculino e Elixir. R$ 154,80
- Caneca em Cerâmica de Beatriz Zampieri na Guyrá Aldeia Criativa. R$ 58,00
- Papete Rider NX. R$ 229,90
- Samba Canção Meltris Comfortwear. R$ 65,00
- Coração de Chocolate e Recheado Leninha Moreira. R$ 18,00 (unidade)
- Carteira Ferracini 24h. R$ 119,90
PARA ELAS 1
Pode cantarolar "Love Is In The Air" e surpreender a sua amada com as nossas sugestões de presentes. Tem opções de joias, arte, roupas e acessórios. Temos certeza que você vai arrasar na escolha para o seu amor.
- Deo Colônia Ninfa de L'Occitane au Brésil. R$ 159,90
- Mule Beira Rio. R$ 79,90
- Kit Web Flerte da Quem Disse, Berenice?. R$ R$169,90
- Camisa Colcci. R$ 495,00
- Anel Montecarlo. R$470,00
- Sandália Paula Bahia para Luiza Goldschmidt. R$ 430,00
- Vestido Amabilis. R$ 558,00
- Anel Ouro Branco 18K com Rubelita, Tanzanita e Diamantes de Dorion Soares. R$ 6.480,00
- Vestido C&A. R$ 179,99
- Obra Disforme (A2) de Milena Almeida. R$ 420,00
- Top da Bumi. R$ 79,00
- Colar Encaixes Ouro 18k de Ivana Izoton. R$ 2.580,00
- Aquarela Personalizada (A3) de Monica B. R$ 180,00
PARA ELAS 2
- Bolsa Vizzano. R$ 199,90
- Bolsa Mr. Cat. R$ 229,90
- Sapato Uza. R$ 279,90
- Tênis Osklen. R$ 397,00
- Prato Decorativo de Aline Carneiro. R$ 360,00
- Camisa Viviane Furrier. R$ 349,00
- Box Encanto da Trevo Tee. R$ 269,90
- Óculos de Sol Pitangueira. R$ 275,00
- Óculos Colcci R$ 499,00
- Tênis Saucony Endorphin Shift no Netshoes. R$ 699,99
- Kit Floratta Red de O Boticário. R$ 171,90
- Brinco Navarro Acessórios. R$ 70,00
- Maiô Mormaii. R$ 139,90
- Vestido Eva na Zattini. R$799,20