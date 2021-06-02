Presentes para o Dia dos Namorados: 50 opções para surpreender o seu amor

Uma seleção de presentes para você fazer bonito no próximo dia 12 de junho e celebrar o amor Crédito: Divulgação/ Arte: Geraldo Neto

Junho é o mês dos apaixonados. E, pelo segundo ano consecutivo, os casais terão que celebrar o Dia dos Namorados em meio a uma pandemia - e com todos os cuidados necessários. Com a data, o comércio espera faturar e para isso não faltam lançamentos e opções de presentes.

Para te ajudar nessa missão de escolher o presente para o seu amor, selecionamos 50 opções de presentes para você fazer bonito no próximo dia 12. São produtos para todos os bolsos e gostos. E que podem ser comprados on-line ou de empreendedores capixabas. Tem sugestões de perfumes, joias, roupas, obras de arte e artesanato. Presentes para disparar corações apaixonados de felicidade.

PARA ELES 1

Seu boy é descolado ou tradicional? Esportista ou da moda? Não importa o estilo. Se você ainda não teve tempo para pensar no que vai comprar para ele, nós te ajudamos com uma seleção de ideias de moda, decoração, beleza e lifestyle. Veja as dicas.

Sugestões de presentes para eles Crédito: Divulgação/ Arte: Geraldo Neto

Calça jeans Damyller. R$ 299,00

Chinelo BR Sport. R$ 69,90

Tênis New Balance 373. R$ 329,99

Bracelete da The Mono Projects. R$ 110,00

Hugo Boss Bottled Infinite EDP. R$ 499,00

T-shirt Crux Original. R$ 90,00

Short Barche. R$ 199,00

Havaianas. R$ 42,99

Boné The North Face na E-life. R$ 279,00

Kit Convento Cervejaria. R$ 299,90

Perfume 212 Heroes de Carolina Herrera. R$ 449,00



PARA ELES 2

Sugestões de presentes para eles Crédito: Divulgação/ Arte: Geraldo Neto

Pêndulo Sol no Westwing. R$ 49,90 Tênis ZX 2K Boost da Adidas. R$ 799,99

Óculos Persol na Óticas Paris. R$ 919,00 Polo Lacoste. R$ 369,00 Short Reserva. R$299,00

Kit Cervejaria Casa 107. R$ 169,00 Natura Beijo de Humor Masculino e Elixir. R$ 154,80

Caneca em Cerâmica de Beatriz Zampieri na Guyrá Aldeia Criativa. R$ 58,00

Papete Rider NX. R$ 229,90 Samba Canção Meltris Comfortwear. R$ 65,00 Coração de Chocolate e Recheado Leninha Moreira. R$ 18,00 (unidade)

Carteira Ferracini 24h. R$ 119,90



PARA ELAS 1

Pode cantarolar "Love Is In The Air" e surpreender a sua amada com as nossas sugestões de presentes. Tem opções de joias, arte, roupas e acessórios. Temos certeza que você vai arrasar na escolha para o seu amor.

Sugestões de presentes para elas Crédito: Divulgação/ Arte: Geraldo Neto

Deo Colônia Ninfa de L'Occitane au Brésil. R$ 159,90

Mule Beira Rio. R$ 79,90 Kit Web Flerte da Quem Disse, Berenice?. R$ R$169,90 Camisa Colcci. R$ 495,00 Anel Montecarlo. R$470,00 Sandália Paula Bahia para Luiza Goldschmidt. R$ 430,00

Vestido Amabilis. R$ 558,00 Anel Ouro Branco 18K com Rubelita, Tanzanita e Diamantes de Dorion Soares. R$ 6.480,00

Vestido C&A. R$ 179,99 Obra Disforme (A2) de Milena Almeida. R$ 420,00

Top da Bumi. R$ 79,00

Colar Encaixes Ouro 18k de Ivana Izoton. R$ 2.580,00

Aquarela Personalizada (A3) de Monica B. R$ 180,00



PARA ELAS 2

Sugestões de presentes para elas Crédito: Divulgação/ Arte: Geraldo Neto