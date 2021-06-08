8 suítes de motel diferentonas para o Dia dos Namorados no ES

Suítes de motel diferentonas para o Dia dos Namorados 2021 no Espírito Santo Crédito: Reprodução/Montagem A GAZETA

Pode parecer clichê associar motel a Dia dos Namorados . Mas com as novidades que as casas prepararam para a data comemorativa de 2021, uma “Suíte 14”, como cantam Henrique e Diego, não sai nada mal para celebrar o amor a dois.

O chamado “kit amor”, com produtos eróticos, além de garrafa de espumante de graça e promoção com desconto no valor da conta são alguns dos atrativos que os apaixonados encontrarão pelos estabelecimentos da Grande Vitória.

“Acontece muito de os parceiros quererem fazer surpresas, pedem alguma decoração específica... E a gente faz. No Baby, todos os primeiros clientes de cada suíte terão um kit amor à espera deles, com itens que podem ser usados durante a estada deles na casa. Além disso, todos os quartos serão decorados e terão direito a uma refeição”, destaca.

Além do Baby, o Status, também na Serra, preparou promoções para a data. Lá, as suítes Mansão 6 Estrelas e Cerimonial terão uma garrafa de espumante de graça para os frequentadores e algumas suítes também serão abastecidas com o “kit amor”, com produtos eróticos. No Harus, as tarifas serão unificadas e levam em consideração o menor valor, sendo R$ 95 (para períodos de 4h na parte da manhã e tarde) e R$ 95 (período de 2h a partir de 19h). À noite, também a partir das 19h, as suítes de luxo podem chegar a R$ 270 por período.

Como a ordem é sair da rotina, A Gazeta selecionou 8 das suítes diferentonas que mais fazem sucesso nos motéis da Grande Vitória para curtir neste Dia dos Namorados. Entre os diferenciais estão artigos de BDSM, jet ski, moto, quarto com 350 metros quadrados e até estatueta do Oscar em tamanho humano para divertir os hóspedes. Confira:

SUÍTE FANTASIA

Suíte Fantasia, no Status Motel, na Serra Crédito: Status/Reprodução

O nome já é autoexplicativo, mas não custa desenhar: lançamento do motel, a suíte Fantasia convida os frequentadores a uma experiência diferente. Com apetrechos de BDSM , que se popularizaram com a franquia 50 Tons de Cinza nos cinemas, os hóspedes podem usar algemas, grades e chicotes para imergir em cenas sensuais.

SUÍTE BABY

Suíte Baby, do Baby Motel, na Serra Crédito: Baby Motel/Reprodução

Das mais tradicionais do motel, a Baby tem dois ambientes, cadeira erótica jukebox, sauna, hidro e spa para os hóspedes. Nesta suíte, a decoração temática para o Dia dos Namorados também é bastante requisitada.

SUÍTE CERIMONIAL

A suíte Cerimonial, no Status Motel, na Serra Crédito: Status/Reprodução

A suíte Cerimonial, no Status Motel, na Serra Crédito: Status/Reprodução

Desde sempre, é uma das suítes mais famosas quando se pensa em luxo e ostentação no Espírito Santo . Isso porque ela possui 350 metros quadrados com 3 dormitórios independentes, piscina, hidro, boate, sauna para 6 pessoas, cinema particular, sala de refeição e duas garagens. É muito usada para festas e reuniões divertidas.

SUÍTE SUPER POP

A suíte Super Pop, do Pop Motel, em Vila Velha Crédito: Pop Motel/Reprodução

A suíte Super Pop, do Pop Motel, em Vila Velha Crédito: Pop Motel/Reprodução

Tem mesa de jogos, piscina, hidro e muitos ambientes para deixar a criatividade rolar solta! O espaço chama a atenção pela amplitude e decoração, que têm potencial para embalar um Dia dos Namorados para lá de romântico.

SUÍTE 50 TONS DE CINZA

Suíte 50 Tons de Cinza, do Harus Motel, na Serra Crédito: Márcio Guimarães/All Live

Suíte 50 Tons de Cinza, do Harus Motel, na Serra Crédito: Márcio Guimarães/All Live

Temática, a suíte 50 Tons de Cinza também tem apelo para o filme homônimo e abusa dos artefatos do BDSM para compor seu décor. Os frequentadores podem têm chicotes, algemas, amarras e outros elementos físicos para se divertirem na hora H.

SUÍTE 24 PRAIA

Suíte 24 Praia, do Tipiti Motel, em Vila Velha Crédito: Tipiti Motel/Reprodução

Suíte temática do Tipiti Motel, o quarto 24 Praia leva os hóspedes a um ambiente completamente descontraído. Tanto que no meio da suíte existe um jet ski, que na realidade é para ser usado como cadeira erótica. Além desse diferencial, o espaço também possui sauna, pole dance, teto solar e hidro para divertir os clientes.

SUÍTE 21 BLUE JEANS

Suíte 21 Blue Jeans, no Tipiti Motel, em Vila Velha Crédito: Tipiti Motel/Reprodução

Se em um quarto há um jet ski, por que não uma moto em outro? O automotor está, justamente, na suíte 21 Blue Jeans do motel de Vila Velha. O item também é para ser usado como cadeira erótica, mas também estão no espaço hidro e teto solar.

SUÍTE 27 HOLLYWOOD

A suíte 27 Hollywood, do Tipiti Motel, em Vila Velha Crédito: Tipiti Motel/Reprodução

A suíte 27 Hollywood, do Tipiti Motel, em Vila Velha Crédito: Tipiti Motel/Reprodução

O amor de Jack e Rose, em Titanic, é lembrado na suíte 27 Hollywood também do Tipiti Motel, em Vila Velha. Uma plotagem com o cartaz do longa estampa uma das paredes, mas esse é só um elemento que convida o hóspede a uma viagem pelo paraíso das filmagens norte-americano. Películas antigas e holofotes também estão espalhados pelo espaço, que conta ainda com teto solar, sala de cinema e hidro. Uma estatueta do Oscar em tamanho humano enfeita o quarto.

OS MOTÉIS