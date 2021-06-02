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Comércio do ES deve faturar R$ 45 milhões em vendas no Dia dos Namorados

Fecomércio-ES prevê um crescimento real de 4,1% nas vendas em relação ao Dia dos Namorados de 2020. Segmentos de vestuário, calçados e acessórios deverão concentrar a maior parte das compras
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

02 jun 2021 às 16:04

Publicado em 02 de Junho de 2021 às 16:04

Movimentação no comércio de rua no Centro de Vitória
Movimentação no comércio de rua no Centro de Vitória Crédito: Vitor Jubini
Considerada a terceira data comercial mais importante, ficando atrás apenas do Natal e do Dia das Mães, o Dia dos Namorados está chegando e já tem deixado os lojistas capixabas otimistas. A perspectiva é de que as compras para o dia 12 de junho, que cairá em um sábado, movimentem cerca de R$ 45 milhões no comércio do Estado.
Comércio do ES deve faturar 45 milhões de reais em vendas no Dia dos Namorados
A estimativa é da Confederação Nacional do Comércio (CNC) e da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Espírito Santo (Fecomércio-ES). As entidades explicam que o resultado esperado significará um crescimento real de 4,1% nas vendas em relação ao Dia dos Namorados de 2020.

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Segundo análise da Fecomércio, os segmentos de vestuário, calçados e acessórios deverão concentrar a maior parte das compras, representando 70% desse faturamento. O estudo aponta ainda que o valor médio que será investido na compra de presentes deve ser de R$ 200.
A análise do setor pondera ainda que a data será um estímulo para as vendas em um momento em que a economia tenta se recuperar, mas, apesar do otimismo, destaca que o consumo ainda não está normalizado em função da pandemia do coronavírus.
"A expectativa do setor é positiva em relação ao ano passado, que nesse período estava mais crítico. Embora caiba ressaltar que o consumo presencial ainda não está totalmente normalizado e os estabelecimentos comerciais não estão na plenitude do horário de funcionamento", destaca a análise da Fecomércio.
Em todo Brasil, a CNC estima que o faturamento para o Dia dos Namorados deverá somar cerca de R$ 1,8 bilhão em 2021.

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