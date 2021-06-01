Veja o que funciona durante o feriadão de Corpus Christi no ES

Shoppings vão funcionar em horário especial durante o feriado de Corpus Christi Crédito: Vitor Jubini

Desta forma, os servidores públicos municipais da Capital não terão a folga usual, porque a prefeitura decidiu manter o funcionamento normal das atividades nos próximos dias 3 e 4 de junho. A antecipação do feriado de Corpus Christi pelo município teve o objetivo de aumentar o isolamento social em um momento crítico da pandemia da Covid-19.

Por causa do coronavírus, o funcionamento do comércio também terá que obedecer a algumas regras. Nas cidades classificadas como risco alto, o horário de funcionamento de lojas e estabelecimentos é reduzido, mas opções como delivery e retirada de produtos (take away) estão permitidas. Abaixo, veja o que funciona no feriado:

COMÉRCIO

Nos municípios onde haverá feriado de Copus Christi, uma Convenção Coletiva de Trabalho firmada entre a Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado do Espírito Santo (Fecomércio), os sindicatos patronais filiados e o Sindicato dos Empregados do Comércio do Estado do Espírito Santo (Sindicomerciários) permite que as lojas funcionem.

Nos municípios classificados como risco alto para a transmissão da Covid-19, os estabelecimentos comerciais, as galerias e os centros comerciais podem funcionar na quinta-feira (3) e sexta-feira (4), em horário reduzido: das 10h às 18h. Já no sábado, a abertura é permitida das 10h às 14h.

BANCOS

Os bancos não abrirão no feriado de Corpus Christi, celebrado na quinta-feira (3). Por se tratar de um feriado nacional, não haverá expediente nas agências, mesmo nas localidades em que o dia da celebração foi antecipado para outra data, como é o caso de Vitória. Na sexta-feira (4), o expediente é normal.

A Federação Brasileira de Bancos (Febraban) lembra que nos dias em que não houver expediente nas agências, as áreas de autoatendimento ficarão disponíveis para os clientes, como de costume. As contas de consumo (água, energia, telefone etc) e os carnês com vencimento no dia 3 de junho poderão ser pagos, sem acréscimo, na sexta-feira (4).

SHOPPINGS

Boulevard Shopping Vila Velha

Quinta-feira (3): 12 às 20h

Sexta-feira (4): 12 às 20h

Sábado (5): 12 às 16h (lojas, quiosques e alimentação)

Domingo (6): fechado

Extrabom supermercado: todos os dias, das 10h às 20h

Shopping Masterplace

Serviços essenciais funcionarão todos os dias das 9h às 21h. O Hipermercado OK funcionará das 8h às 22h.

Quinta-feira (3): lojas e quiosques funcionarão das 12h às 20h. Restaurantes abrirão duas horas mais cedo. Já outros estabelecimentos de prestação de serviço funcionarão das 9h às 22h.



Sexta-feira (4): lojas e quiosques funcionarão das 12h às 20h. Restaurantes abrirão duas horas mais cedo. Já outros estabelecimentos de prestação de serviço funcionarão das 9h às 22h.

Sábado (5): lojas, quiosques e restaurantes funcionarão das 12h às 16h. Outros estabelecimentos de prestação de serviço funcionarão das 9h às 16h.

Domingo (6): fechado

Shopping Mestre Álvaro

Quinta-feira (3): 12 às 20h

Sexta-feira (4): 12 às 20h

Sábado (5): 12 às 16h (lojas, quiosques e alimentação)

Domingo (6): fechado

Shopping Moxuara

Quinta-feira (3): 12h às 20h

Sobre o funcionamento nos outros dias, a assessoria ainda não retornou. A reportagem aguarda retorno para atualizar esse texto.

Shopping Vila Velha

Quinta-feira (3): 12h às 20h

Sexta-feira (4): 12h às 20h



Sábado (5): 12 às 16h

Domingo (6): fechado

Hipermercado e farmácia seguirão regras específicas de funcionamento. O mesmo vale para academia.



Shopping Vitória

Quinta-feira (3): 12 às 20h

Sexta-feira (4): 12 às 20h

Sábado (5): 12 às 16h (lojas, quiosques e alimentação)

Domingo (6): somente serviços e atividades essenciais

SUPERMERCADOS

Carone

Todas as lojas da rede vão abrir na quinta-feira (3)

As lojas de Santa Lúcia e Jardim Camburi (Vitória) e a loja de Laranjeiras (Serra) funcionarão das 8h às 22 horas

A loja de Jardim da Penha, na Capital, funcionará das 8h às 23h

As demais unidades funcionam das 8h às 18h

Na sexta-feira (4), no sábado (5) e no domingo (6) o funcionamento será normal

EPA Supermercados

Na quinta-feira (3), as lojas de Vila Velha e Cariacica funcionarão das 8h às 18h.

Na quinta -feira (3), as lojas de Vitória, Serra e Guarapari funcionarão no horário normal, com abertura às 8h e fechamento às 20h ou 22h, segundo a unidade.

Nos demais dias, todas as unidades funcionarão no horário normal

Extrabom, Extraplus e Atacado Vem

Na quinta-feira (3), as lojas funcionarão das 8h às 18h nos municípios de Cariacica, Vila Velha, Colatina, São Mateus e Viana Apenas a unidade do Shopping Boulevard funcionará das 10h às 18h

Nos demais dias, o funcionamento será normal, de acordo com horário de cada loja

Supermercados Perim

A reportagem de A Gazeta demandou e aguarda retorno para atualizar esse texto

OK Superatacado e Hipermercado

Quinta-feira (3)

O hipermercado em Vitória e os superatacados de Laranjeiras (Serra) e de Linhares funcionarão das 8 às 22h

As lojas dos bairros Maracanã (Cariacica), Santos Dumont e Aribiri (Vila Velha) funcionarão das 8 às 18h

A unidade do Shopping Moxuara funcionará das 9 às 20h Sexta-feira (4) e sábado (5)

As lojas de Laranjeiras (Serra), de Brisamar e de Aribiri (Vila Velha), de Maracanã e Shopping Moxuara (Cariacica), de Barro Vermelho (Vitória) e de Linhares funcionarão das 8 às 22h Domingo (6)

O hipermercado de Vitória e os superatacados de Brisamar e de Aribiri (Vila Velha), assim como o do Shopping Moxuara (Cariacica), funcionarão das 8 às 15h

O superatacado de Laranjeiras (Serra) funcionará das 7h30 às 22h

A unidade de Maracanã (Cariacica) funcionará das 8 às 14h

PREFEITURA DE VITÓRIA

Em Vitória, como o feriado já foi antecipado em março, o funcionamento dos órgãos públicos municipais será normal na quinta-feira (3). "Após publicação de sanção no Diário Oficial no último mês de abril, antecipando, de maneira excepcional os feriados de Nossa Senhora da Penha (12 de abril), Corpus Christi (3 de junho) e Nossa Senhora da Vitória (8 de setembro) para as datas de 30 e 31 de março e 1º de abril, respectivamente, a Prefeitura de Vitória informa que, na quinta-feira (3), a administração do município funcionará em expediente normal", disse a prefeitura em nota.

PREFEITURA DA SERRA

Na Serra, a prefeitura decretou ponto facultativo na próxima quinta-feira (3) e sexta-feira (4). "Os serviços de natureza essencial de urgência e emergência, que tenham o funcionamento ininterrupto ou regime de escala estão mantidos, como a Maternidade Municipal, as Unidades de Pronto Atendimento 24 horas, os serviços de coleta domiciliar e hospitalar, coleta seletiva de resíduos, serviços funerários e abertura para visitação nos cemitérios municipais", informou o município.

PREFEITURA DE CARIACICA

A Prefeitura de Cariacica informou que vai adotar o feriado na quinta-feira (3), em respeito ao feriado católico de Corpus Christi. Na sexta-feira (4), será ponto facultativo. Veja os serviços que vão funcionar em esquema de plantão: