Últimos hóspedes testam negativo para Covid e podem deixar hotel em Vitória

Hotel em Vitória aguarda autorização para poder reabrir reservas para novos hóspedes Crédito: Caique Verli

As 11 pessoas - sete funcionários e quatro hóspedes - que ainda aguardavam o resultado do segundo teste para a Covid-19 no hotel Nobile Suites Diamond, em Jardim Camburi, Vitória , tiveram a confirmação de que não foram infectadas pelo Sars-Cov-2 (coronavírus) e estão autorizadas pela vigilância sanitária, a partir desta terça-feira (1º), a deixar o estabelecimento. Elas estavam isoladas após um hóspede - o marinheiro mecânico oriundo da Índia - ser diagnosticado com a doença.

A gerência do hotel informou que, embora autorizados, alguns hóspedes optaram por prorrogar a estadia. Questionada sobre a possibilidade de reabertura para novas reservas, a gerência disse que ainda aguarda autorização da vigilância sanitária.

ENTENDA O CASO

Com o teste negativo de praticamente todo o grupo que estava no hotel, a atenção fica concentrada no mecânico da Índia porque há uma preocupação de ele estar infectado pelo coronavírus da linhagem B.1.617, popularmente conhecida como cepa indiana - mais contagiosa e contra a qual ainda não se tem conhecimento da eficácia das vacinas disponíveis.

A amostra do exame dele foi encaminhada à Fiocruz, na última sexta-feira (28), para ser realizado o sequenciamento genômico, que vai apontar por qual cepa o indiano foi contaminado. A partir desse resultado, serão apontadas as providências que devem ser tomadas.

A Sesa foi questionada sobre o retorno da fundação em relação a esse caso, mas ainda não se manifestou. Também não informou sobre a reabertura do hotel. Assim que a secretaria se posicionar, este texto será atualizado.

CHEGADA

Os indianos chegaram ao Estado na semana passada. Segundo uma agência marítima que presta serviço de assessoria às empresas de navegação em território capixaba, os marinheiros foram contratados para trabalhar em um navio que transporta minério de ferro.