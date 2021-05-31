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Um caso positivo

Hotel de Vitória libera mais hóspedes que testaram negativo para a Covid-19

Após dois resultados negativos para a doença, ao menos 40 pessoas foram autorizadas pela Vigilância Sanitária a deixar o estabelecimento; um grupo ainda aguarda exame

Publicado em 31 de Maio de 2021 às 19:29

Aline Nunes

Aline Nunes

Publicado em 

31 mai 2021 às 19:29
Pelo vidro era possível ver a movimentação no interior do hotel Nobile Suites Diamond, onde um hóspede oriundo da Índia testou positivo para a Covid-19
Movimentação no hotel Nobile Suites Diamond, onde um hóspede oriundo da Índia testou positivo para a Covid-19 Crédito: Vitor Jubini
O Hotel Nobile Suites Diamond, em Jardim Camburi, Vitória, já começou a liberar hóspedes e funcionários que testaram negativo para a Covid-19. O grupo estava isolado após a confirmação de que um marinheiro indiano, hospedado no local, está infectado pelo Sars-Cov-2 (coronavírus).
Em um vídeo, o subsecretário estadual de Vigilância em Saúde, Luiz Carlos Reblin, diz que no domingo (30) saiu o segundo resultado negativo de 40 pessoas e, por isso, estavam liberadas, e que o exame do restante do grupo é esperado para esta terça (1º).
A gerência do hotel, por sua vez, aponta que a liberação já alcançou nesta segunda-feira (31) 83 pessoas, e que outros 11 ainda aguardam o resultado. 
Entre os que conseguiram deixar o estabelecimento está o analista de planejamento Gustavo Baroni, de Belo Horizonte, Minas Gerais. Em Vitória a trabalho, foi obrigado a permanecer na cidade, num isolamento forçado. "Mas depois de 48 horas no hotel, estamos liberados", disse, num tom aliviado, em entrevista para a TV Gazeta
Segundo a gerência do hotel, as 83 pessoas fizeram dois testes - na sexta (28) e no domingo (30) - e, pelo resultado negativo, tiveram autorização da vigilância sanitária para deixar o estabelecimento. As outras 11 - sete funcionários e quatro hóspedes - foram submetidas a exame no sábado (29) e nesta segunda-feira (31). Se estiverem negativos para a Covid-19, também poderão sair do local.

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Ainda de acordo com a gerência, nos dados iniciais informados, não foram contabilizados os três marinheiros indianos hospedados - dois deles também tiveram resultado negativo (o comandante e o imediato), mas continuam no hotel porque acompanham o outro colega (mecânico), diagnosticado com a doença - e, ao todo, havia 97 pessoas no hotel quando foi implementado o isolamento sanitário. 
Confirmada a saída dos que ainda estão em isolamento, a gerência espera que o hotel seja logo liberado para fazer novas reservas. Não há datas disponíveis para agendar a hospedagem enquanto houver a proibição da vigilância sanitária.
Sobre o hóspede indiano que está com a Covid-19, a gerência informou que ele fica em uma área mais afastada, num mezanino no último andar, recebendo o atendimento de funcionários do hotel, mas sem contato direto. Por ser um espaço isolado, a gerência acredita que seja possível mantê-lo sob cuidados, conforme determinam os protocolos de biossegurança, e abrir as portas para receber outros hóspedes. 
Questionado sobre os custos de prolongamento de estadia, a gerência disse que os hóspedes não vão assumir despesas extras, mas que o hotel ainda vai discutir o assunto com a vigilância sanitária. Para os clientes que já estavam com reservas feitas neste período de interdição, a providência adotada foi realocá-los em outros hotéis. 

ENTENDA O CASO

Os cuidados adotados neste caso ganharam uma nova dimensão devido à preocupação de o hóspede estar infectado pelo coronavírus da linhagem B.1.617, popularmente conhecida como cepa indiana - mais contagiosa e contra a qual ainda não se tem conhecimento da eficácia das vacinas disponíveis. 
A amostra do exame do marinheiro foi encaminhada à Fiocruz para ser realizado o sequenciamento genômico, que vai apontar por qual cepa ele foi contaminado. 
"Devemos aguardar o resultado para confirmar a existência de circulação da nova cepa que tanto preocupa. Mas, mesmo não sendo a cepa indiana, como testou positivo para a Covid, ele deve aguardar o tempo de isolamento até que o risco da transmissão possa ser eliminado", destaca Reblin.  
Segundo uma agência marítima que presta serviço de assessoria às empresas de navegação no Estado, os três indianos foram contratados para trabalhar em um navio que transporta minério de ferro. O mecânico e o terceiro imediato chegaram de avião na última terça-feira (25), e o comandante por volta de 1 hora de quinta-feira (27). Neste mesmo dia, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) comunicou a Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) a chegada de passageiros da Índia. Equipes locais de vigilância foram até o hotel e submeteram os três a exame. Eles já estavam isolados por protocolos de biossegurança, e um deles, assintomático, testou positivo. 

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