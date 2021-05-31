Hotel de Vitória libera mais hóspedes que testaram negativo para a Covid-19

Movimentação no hotel Nobile Suites Diamond, onde um hóspede oriundo da Índia testou positivo para a Covid-19 Crédito: Vitor Jubini

O Hotel Nobile Suites Diamond, em Jardim Camburi, Vitória , já começou a liberar hóspedes e funcionários que testaram negativo para a Covid-19 . O grupo estava isolado após a confirmação de que um marinheiro indiano, hospedado no local, está infectado pelo Sars-Cov-2 (coronavírus).

Em um vídeo, o subsecretário estadual de Vigilância em Saúde, Luiz Carlos Reblin, diz que no domingo (30) saiu o segundo resultado negativo de 40 pessoas e, por isso, estavam liberadas, e que o exame do restante do grupo é esperado para esta terça (1º).

A gerência do hotel, por sua vez, aponta que a liberação já alcançou nesta segunda-feira (31) 83 pessoas, e que outros 11 ainda aguardam o resultado.

Entre os que conseguiram deixar o estabelecimento está o analista de planejamento Gustavo Baroni, de Belo Horizonte, Minas Gerais. Em Vitória a trabalho, foi obrigado a permanecer na cidade, num isolamento forçado. "Mas depois de 48 horas no hotel, estamos liberados", disse, num tom aliviado, em entrevista para a TV Gazeta.

Segundo a gerência do hotel, as 83 pessoas fizeram dois testes - na sexta (28) e no domingo (30) - e, pelo resultado negativo, tiveram autorização da vigilância sanitária para deixar o estabelecimento. As outras 11 - sete funcionários e quatro hóspedes - foram submetidas a exame no sábado (29) e nesta segunda-feira (31). Se estiverem negativos para a Covid-19, também poderão sair do local.

Ainda de acordo com a gerência, nos dados iniciais informados, não foram contabilizados os três marinheiros indianos hospedados - dois deles também tiveram resultado negativo (o comandante e o imediato), mas continuam no hotel porque acompanham o outro colega (mecânico), diagnosticado com a doença - e, ao todo, havia 97 pessoas no hotel quando foi implementado o isolamento sanitário.

Confirmada a saída dos que ainda estão em isolamento, a gerência espera que o hotel seja logo liberado para fazer novas reservas. Não há datas disponíveis para agendar a hospedagem enquanto houver a proibição da vigilância sanitária.

Sobre o hóspede indiano que está com a Covid-19, a gerência informou que ele fica em uma área mais afastada, num mezanino no último andar, recebendo o atendimento de funcionários do hotel, mas sem contato direto. Por ser um espaço isolado, a gerência acredita que seja possível mantê-lo sob cuidados, conforme determinam os protocolos de biossegurança, e abrir as portas para receber outros hóspedes.

Questionado sobre os custos de prolongamento de estadia, a gerência disse que os hóspedes não vão assumir despesas extras, mas que o hotel ainda vai discutir o assunto com a vigilância sanitária. Para os clientes que já estavam com reservas feitas neste período de interdição, a providência adotada foi realocá-los em outros hotéis.

ENTENDA O CASO

Os cuidados adotados neste caso ganharam uma nova dimensão devido à preocupação de o hóspede estar infectado pelo coronavírus da linhagem B.1.617, popularmente conhecida como cepa indiana - mais contagiosa e contra a qual ainda não se tem conhecimento da eficácia das vacinas disponíveis.

A amostra do exame do marinheiro foi encaminhada à Fiocruz para ser realizado o sequenciamento genômico, que vai apontar por qual cepa ele foi contaminado.

"Devemos aguardar o resultado para confirmar a existência de circulação da nova cepa que tanto preocupa. Mas, mesmo não sendo a cepa indiana, como testou positivo para a Covid, ele deve aguardar o tempo de isolamento até que o risco da transmissão possa ser eliminado", destaca Reblin.