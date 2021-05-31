Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Covid-19

Vila Velha vai vacinar pessoas entre 55 e 59 anos sem comorbidades

De acordo com a prefeitura, serão disponibilizadas mil vagas no sistema de agendamento on-line às 17h desta terça-feira (1) para vacinar na próxima quarta (2)

Publicado em 31 de Maio de 2021 às 17:20

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

31 mai 2021 às 17:20
A partir desta terça-feira (25), pessoas a partir de 18 anos com comorbidades podem se vacinar em Cachoeiro de Itapemirim. Não precisa de agendamento
Vila Velha amplia vacinação para pessoas sem comorbidades Crédito: Márcia Leal/PMCI
Nesta terça-feira (1), o município de Vila Velha vai ampliar as imunizações contra a Covid-19 para o grupo de 55 a 59 anos que não possui comorbidades. De acordo com a prefeitura, serão disponibilizadas mil vagas no sistema de agendamento on-line às 17h desta terça-feira (1) para vacinar na próxima quarta (2).
Até agora, já foram 166.130 doses administradas no município, sendo 120.458 (primeira dose) e 45.672 (segunda dose). Para dar sequência nas imunizações, a Secretaria Municipal de Saúde iniciou nesta segunda-feira (31) a vacinação de motoristas, cobradores, portuários, agentes penitenciários e pessoas restritas de liberdade.
Prefeitura Municipal de Vila Velha (PMVV) esclarece que os agendamentos para os demais grupos são disponibilizados sempre às quintas-feiras e aos sábados. Porém, por ser feriado, as agendas serão antecipadas para a próxima quarta-feira (2).

Veja Também

Coronavac: Vitória abre novo agendamento para segunda dose

Cariacica abre 10 mil vagas para vacinação contra a Covid nesta segunda

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

espírito santo Vila Velha Vacina Coronavírus no ES Covid-19 Campanha de vacinação
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Editais e Avisos - 26/04/2026
Imagem de destaque
Trump é retirado às pressas após tiros serem ouvidos durante jantar em Washington
Imagem de destaque
O que é a leitura profunda e por que ela faz bem para o cérebro

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados