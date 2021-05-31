Vila Velha vai vacinar pessoas entre 55 e 59 anos sem comorbidades

Nesta terça-feira (1), o município de Vila Velha vai ampliar as imunizações contra a Covid-19 para o grupo de 55 a 59 anos que não possui comorbidades. De acordo com a prefeitura, serão disponibilizadas mil vagas no sistema de agendamento on-line às 17h desta terça-feira (1) para vacinar na próxima quarta (2).
Até agora, já foram 166.130 doses administradas no município, sendo 120.458 (primeira dose) e 45.672 (segunda dose). Para dar sequência nas imunizações, a Secretaria Municipal de Saúde iniciou nesta segunda-feira (31) a vacinação de motoristas, cobradores, portuários, agentes penitenciários e pessoas restritas de liberdade.
A Prefeitura Municipal de Vila Velha (PMVV) esclarece que os agendamentos para os demais grupos são disponibilizados sempre às quintas-feiras e aos sábados. Porém, por ser feriado, as agendas serão antecipadas para a próxima quarta-feira (2).