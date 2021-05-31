Coronavac: Vitória abre novo agendamento para segunda dose

A prefeitura de Vitória vai abrir, na tarde desta segunda-feira (31), um novo agendamento on-line para aplicação da segunda dose da vacina Coronavac. Serão 800 vagas para idosos com 65 anos ou mais e trabalhador da saúde que receberam a primeira dose até o dia 12 de abril.
Poderá receber a segunda dose quem recebeu a primeira dose na capital. Já os moradores de Vitória que tomaram a primeira dose fora do município deverão apresentar o comprovante de residência.
O agendamento pode ser feito a partir das 16 horas pelo site agendamento.vitoria.es.gov.br ou aplicativo Vitória Online.