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Coronavac: Vitória abre novo agendamento para segunda dose

Serão 800 vagas para idosos com 65 anos ou mais e trabalhador da saúde que receberam a primeira dose até o dia 12 de abril

Publicado em 31 de Maio de 2021 às 12:28

Publicado em 

31 mai 2021 às 12:28
GERAL - BRASILIA, COVID-19, VACINAÇÃO DRIVE-THRU CORONAVAC -Profissional de saúde nesta quinta-feira, 18 de março, prepara uma dose da vacina CoronaVac, produzida pelo Instituto Butantan, antes de aplicar em idoso em um drive-thru. 18/03/2021
Dose da vacina CoronaVac Crédito: MATEUS BONOMI/AGIF - AGÊNCIA DE FOTOGRAFIA/ESTADÃO CONTEÚDO
prefeitura de Vitória vai abrir, na tarde desta segunda-feira (31), um novo agendamento on-line para aplicação da segunda dose da vacina Coronavac. Serão 800 vagas para idosos com 65 anos ou mais e trabalhador da saúde que receberam a primeira dose até o dia 12 de abril.
Poderá receber a segunda dose quem recebeu a primeira dose na capital. Já os moradores de Vitória que tomaram a primeira dose fora do município deverão apresentar o comprovante de residência.
O agendamento pode ser feito a partir das 16 horas pelo site agendamento.vitoria.es.gov.br ou aplicativo Vitória Online.

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