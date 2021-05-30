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Agendamento

Cariacica abre 10 mil vagas para vacinação contra a Covid nesta segunda

A imunização das pessoas que realizarem o agendamento nesta segunda acontecerá em um mutirão na próxima quinta-feira (3), feriado de Corpus Christi

Publicado em 30 de Maio de 2021 às 14:51

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

30 mai 2021 às 14:51
Vacina de Oxford
A vacina de Oxford/AstraZeneca, produzida no Brasil pela Fiocruz Crédito: Carlos Alberto Silva
Prefeitura de Cariacica vai abrir nesta segunda-feira (31) mais 10 mil vagas para a vacinação contra a Covid-19. O agendamento poderá ser feito a partir das 14 horas através do site vacina.cariacica.es.gov.br.
Serão imunizados os seguintes grupos: segunda dose para idosos 65 anos ou mais; segunda dose para trabalhadores da saúde; primeira dose para pessoas com comorbidades de 18 a 59 anos; primeira dose para gestantes e puérperas; e primeira dose para trabalhadores da educação.

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De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde (Semus), a vacinação dos agendamentos feitos nesta segunda acontecerá em um grande mutirão na próxima quinta-feira (3), feriado de Corpus Christi.
“Estamos com muita expectativa de vacinar um grande número de pessoas nesse mutirão do feriado, já que vamos disponibilizar 10 mil doses. Nosso trabalho vendo sendo árduo e incansável para imunizar nosso população”, ressaltou a secretária de Saúde, Roberta Goltara.

AGENTES PENITENCIÁRIOS E RODOVIÁRIOS

Outros dois grupos serão imunizados nesta semana na cidade. Na segunda, terça e quarta, o município dá início à vacinação de 860 agentes penitenciários. A imunização será no PA do Trevo de Alto Lage, com horários agendados pela Semus.
Também será imunizada a categoria dos rodoviários. Nesta segunda e terça, haverá vacinação de rodoviários da Viação Satélite, na sede da empresa, das 9h às 15h30. Serão vacinados um total de 415 motoristas e cobradores. A Semus informou que aguarda o envio de novas doses e a listagem das demais empresas para definir as próximas vacinações dessa categoria.

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