Suspeita de variante indiana: hóspede isolado relata rotina em hotel de Vitória

Equipes da Vigilância no Nobile Suites Diamond, em Camburi Crédito: Vitor Jubini

deverão ficar por, ao menos, 10 dias em isolamento total. O hotel Nobile Suites Diamond, localizado na orla de Camburi, abriga em apartamentos três indianos, um deles testou positivo para a Covid-19. Ao todo, 94 pessoas, incluindo cinco crianças, estão no local e, segundo a Secretaria de Estado da Saúde ( Sesa ), os que positivarem para a doença,

O hóspede que conversou com a reportagem não quis ser identificado, mas narrou ao repórter Diony Silva, da TV Gazeta, como está sendo o dia a dia nas dependências do hotel. Ele contou que chegou ao estabelecimento para cumprir procedimento adotado pela empresa na qual trabalha em relação ao contágio do coronavírus, para cumprir isolamento. Já tinha feito dois testes PCR e estava pronto para fazer o check-out.

"Estou hospedado no hotel desde segunda-feira (24). A empresa me mandou para cumprir procedimentos e protocolos contra a Covid-19. Fui testado na segunda-feira por um laboratório contratado pela empresa em que eu trabalho. Recebi o resultado do teste, foi feito um reteste, conforme procedimento da empresa. Após esse reteste, eu já pretendia fazer o check-out do hotel", disse.

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Antes de ter a saída liberada, porém, o hotel acabou sendo interditado por conta da presença de um hóspede que testou positivo para a Covid-19. Como ele veio da Índia, a suspeita recai sobre a variante indiana, que tem trazido preocupações em decorrência da sua maior capacidade de contaminação.

O teste positivo do hóspede indiano foi enviado para a Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), onde uma avaliação genômica poderá indicar se o caso se trata da cepa indiana.

Até que haja uma resposta da Fiocruz e a liberação da Sesa, os hóspedes e funcionários do hotel precisam cumprir o isolamento. O hotel foi notificado, segundo a assessoria da Sesa, para seguir todos os protocolos para quarentena de viajantes, de acordo com protocolo da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).

COMIDA ENTREGUE NA PORTA E SEM CONTATO

O hóspede que conversou com a reportagem contou um pouco da rotina em isolamento total no quarto do hotel e sobre os cuidados adotados pelos funcionários para evitar a contaminação. Segundo ele, o contato com outros hóspedes e funcionários é proibido e a comida é entregue na porta, mas sem qualquer interação com outras pessoas.

"Aqui no hotel tem funcionado da seguinte forma: nós ficamos isolados no quarto, cada quarto com uma pessoa, não é permitido mais de um hóspede no mesmo quarto. E o serviço de quarto é feito de forma isolada, o funcionário do hotel, quando vem trazer qualquer tipo de alimento, bate na porta e deixa o alimento na porta, numa cadeira que se encontra em frente à porta. Então, nós não temos contato com os funcionários do hotel", explicou.

Ele relatou ainda que todos os funcionários e hóspedes do hotel foram submetidos a testagens para identificação do coronavírus. Segundo o homem, o resultado já saiu, mas, para garantir que não houve transmissão da doença, haverá uma nova testagem nesta domingo (30).

Demandada pela reportagem de A Gazeta, a Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) informou que as Vigilâncias Estadual e Municipal continuam monitorando o caso. A pasta comunicou que as amostras coletadas dos demais hóspedes e funcionários do hotel, para testagem de RT-PCR, estão em processamento no Laboratório Central de Saúde Pública do Espírito Santo (Lacen-ES).

A Sesa ainda argumentou que aqueles que testarem negativo para Covid-19 terão as amostras novamente coletadas, após um prazo de 48h, para confirmação final. "As amostras que testarem positivo serão encaminhadas para Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) para sequenciamento genômico. O quantitativo de positivos e negativos será informado ao final do processamento de todas as amostras", diz a nota da secretaria.

Por fim, a Sesa confirmou que os hóspedes que testarem positivo para a doença deverão permanecer em isolamento no hotel por 10 dias.

Movimentação no interior do hotel Nobile Suites Diamond de funcionários da Secretaria de Estado da Saúde Crédito: Vitor Jubini

RELEMBRE O CASO

Nesta sexta-feira (28), um hotel em Vitória foi fechado após um hóspede oriundo da Índia apresentar os sintomas da Covid-19 e testar positivo para a doença. Outros dois viajantes do país asiático também foram testados, assim como os demais hóspedes e funcionários.

O hotel foi interditado pela Vigilância Sanitária estadual. "Em conjunto com o município, adotamos o protocolo sanitário. O hotel não pode receber mais clientes e os hóspedes que estão lá só saem com autorização das autoridades sanitárias", afirmou o subsecretário de Vigilância em Saúde, Luiz Carlos Reblin, em entrevista na última sexta-feira (28).

OUTRO LADO

A administração do hotel Nobile Suites Diamond enviou um comunicado à imprensa na noite desta sexta-feira (28). Leia na íntegra:

Recentemente recebemos três hóspedes corporativos no NOBILE SUÍTES DIAMOND, na cidade de Vitória do Espírito Santo, que ao chegaram no Brasil através do Aeroporto Internacional de São Paulo e estavam sendo rastreados pelo governo do estado.

O hotel foi contatado pelas autoridades e informado que um dos hóspedes testou positivo para a COVID-19, cujo exame foi encaminhado para FIOCRUZ no Rio de Janeiro, em caráter de urgência, para avaliar se testa positivo para a cepa indiana. O hotel imediatamente adotou as medidas do Protocolo de Higiene e Segurança da rede e, embora esteja aberto, resolveu em conjunto com as autoridades sanitárias suspender as vendas por 48 horas e analisar a evolução do quadro.

Nossa equipe está prestando todo o suporte aos órgãos regulamentadores, de tal forma a preservar a saúde e segurança dos nossos colaboradores e hóspedes. Todos no hotel estão sendo testados para posterior adoção das medidas protocolares, incluindo a liberação dos hóspedes in House e a recepção de novos hóspedes com reservas futuras.

A NOBILE HOTELS & RESORTS implantou em todos os hotéis da rede os Protocolos de Higiene e Segurança e possui certificação do Selo Turismo Responsável do Ministério do Turismo.