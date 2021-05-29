Covid-19: o que se sabe sobre a eficácia das vacinas contra a variante indiana

Vacina da Oxford, criada em parceria com o laboratório Astrazeneca, é produzida na Fiocruz Crédito: @oficialfiocruz Verificado/Instagram

A frequente exposição ao novo coronavírus e a lentidão nas campanhas de vacinação contra a Covid-19 são dois importantes fatores que devem ser considerados quando há notícia do surgimento de alguma variante do Sars-CoV-2. Com a B.1.167 não seria diferente.

Painel de Vacinação, ferramenta do Desde o dia 18 de janeiro, segundo o, ferramenta do governo do Estado , 944.990 capixabas receberam a primeira dose da vacina contra a Covid-19. Desse total, 401.512 já foram imunizados com a segunda injeção. As aplicações acontecem com doses da Coronavac, Astrazeneca e Pfizer.

Mas, diante deste cenário de imunização e o surgimento de novas variantes do vírus, qual a eficácia desses imunobiológicos usados contra a Covid-19?

Pfizer e da Astrazeneca/Oxford apresentaram bons resultados em relação a uma das variantes indianas do coronavírus, a B.1.617.2, após as duas doses. A pesquisadora da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) e pós-doutora em Epidemiologia, Ethel Maciel, destacou que um estudo feito no Reino Unido, divulgado em maio, apontou que as vacinas dae daapresentaram bons resultados em relação a uma das variantes indianas do coronavírus, a B.1.617.2, após as duas doses.

O estudo feito pela agência de saúde pública da Inglaterra mostrou que a vacina da Pfizer apresentou ser 88% efetiva contra casos sintomáticos da variante indiana duas semanas após a segunda dose, em comparação com 93% de efetividade contra a variante britânica, a B.1.1.7.

Já a Astrazeneca teve 60% de efetividade contra a variante indiana, em comparação com 66% contra a variante britânica.

“Ainda não temos dados sobre a Coronavac, que foi a vacina mais usada para imunizar os capixabas. Uma grande preocupação [no Estado], seria o escape da vacina, mais ainda, o tanto de gente que não foi vacinada. Essas pessoas vão estar mais suscetíveis, pessoas que já adoeceram podem adoecer novamente. Essa é a parte ruim”, lamenta a pesquisadora.

CASOS SUSPEITOS NO ES

"Nós estamos fazendo a gestão de alguns viajantes que vieram da Índia e com suspeita de testarem com Covid-19. Um já está confirmado. O que estamos verificando agora é se é pela variante indiana ou não. Estamos investigando e contatando quem essas pessoas tiveram contato para fazer todo o isolamento e evitar qualquer contágio", afirmou o governador Renato Casagrande.

O passageiro foi localizado na casa dele, sintomático, e foi orientado a praticar isolamento. A equipe de Vigilância em Saúde Municipal realizou a coleta de RT-PCR nesse passageiro e o resultado foi não-detectável – ele já havia feito outros dois testes RT-PCR, um antes de embarcar para o Brasil e um depois de desembarcar.