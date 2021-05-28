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Mutação

Minas Gerais confirma o primeiro caso de Covid-19 com a variante indiana

Segundo comunicado oficial, ele teve contato apenas com sua esposa, que está assintomática e segue sendo monitorada e em isolamento domiciliar
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

28 mai 2021 às 14:21

Publicado em 28 de Maio de 2021 às 14:21

Coronavírus
Registrada pela primeira vez na Índia, em dezembro de 2020, a mutação B.1.617 já foi identificada inicialmente nos Estados do Maranhão Crédito: Freepik
O governo de Minas Gerais confirmou nesta sexta-feira (28) a identificação de um paciente infectado com a cepa indiana do coronavírus, em Juiz de Fora. O homem, que está internado no Hospital Santa Casa de Misericórdia, se deslocou de carro de São Paulo até o município mineiro
Segundo comunicado oficial, ele teve contato apenas com sua esposa, que está assintomática e segue sendo monitorada e em isolamento domiciliar.
Registrada pela primeira vez na Índia, em dezembro de 2020, a mutação B.1.617 já foi identificada inicialmente nos Estados do Maranhão, onde foram diagnosticados seis tripulantes de um navio cargueiro vindo da África, e São Paulo, em um paciente que teria viajado ao país asiático.
Na quarta-feira (27), a Secretaria Estadual de Saúde (SES) do Rio informou que um passageiro que veio da Índia e testou positivo para a cepa indiana do SARS-CoV-2 está em quarentena. Segundo o órgão, todas as pessoas que tiveram contato com o caso estão sob monitoramento.

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