Vila Velha começa a vacinar motoristas e cobradores na segunda (31)

Em ato simbólico, o Governo do Estado iniciou a vacinação de rodoviários contra a Covid-19 na última quarta-feira (26) Crédito: Ricardo Medeiros

Trabalhadores de transporte coletivo rodoviário que trabalham para empresas cujas garagens estão no município de Vila Velha começarão ser vacinados na próxima segunda-feira (31). Segundo a prefeitura, serão imunizadas 1.293 pessoas, entre motoristas e cobradores.

A primeira garagem a ser contemplada será a da viação Metropolitana, em Novo México, das 9h às 16h. Na terça-feira (1), as imunizações acontecerão na garagem da Praia Sol e Vereda, ambas no bairro Nossa SEnhora da Penha. Na quarta-feira (2), as vacinas serão aplicadas nos trabalhadores da Sanremo, no bairro Alvorada.

COMPROVANTE

Para a vacinação, os trabalhadores de transporte coletivo rodoviário de passageiros deverão apresentar documento que comprove o exercício ativo da função de motorista ou cobrador profissional do transporte.

Para realizar as imunizações, a Secretaria de Saúde irá contar com um ônibus especial, que dispõe de três consultórios, contendo macas, sala de espera, pia, ponto de energia, ar-condicionado, escada e elevador (para cadeirante).