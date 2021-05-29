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Imunização

Vila Velha começa a vacinar motoristas e cobradores na segunda (31)

Veja o cronograma das garagens que a equipe vai visitar nos próximos dias

Publicado em 29 de Maio de 2021 às 13:35

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

29 mai 2021 às 13:35
Em ato simbólico, o Governo do Estado inicia a vacinação de rodoviários contra a Covid-19 . O evento foi no Palácio Anchieta
Em ato simbólico, o Governo do Estado iniciou a vacinação de rodoviários contra a Covid-19 na última quarta-feira (26) Crédito: Ricardo Medeiros
Trabalhadores de transporte coletivo rodoviário que trabalham para empresas cujas garagens estão no município de Vila Velha começarão ser vacinados na próxima segunda-feira (31). Segundo a prefeitura, serão imunizadas 1.293 pessoas, entre motoristas e cobradores.
A primeira garagem a ser contemplada será a da viação Metropolitana, em Novo México, das 9h às 16h. Na terça-feira (1), as imunizações acontecerão na garagem da Praia Sol e Vereda, ambas no bairro Nossa SEnhora da Penha. Na quarta-feira (2), as vacinas serão aplicadas nos trabalhadores da Sanremo, no bairro Alvorada.

COMPROVANTE

Para a vacinação, os trabalhadores de transporte coletivo rodoviário de passageiros deverão apresentar documento que comprove o exercício ativo da função de motorista ou cobrador profissional do transporte.
Para realizar as imunizações, a Secretaria de Saúde irá contar com um ônibus especial, que dispõe de três consultórios, contendo macas, sala de espera, pia, ponto de energia, ar-condicionado, escada e elevador (para cadeirante).
*Com informações da Prefeitura de Vila Velha

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