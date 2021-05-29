Brasil tem 21,17% da população vacinada com a primeira dose contra a Covid-19

Nesta sexta-feira (28), 891.763 pessoas receberam a primeira dose da vacina Crédito: Gustavo Fring/ Pexels

O número de pessoas vacinadas com ao menos uma dose contra a Covid-19 no Brasil chegou nesta sexta-feira, 28, a 44.827.770, o equivalente a 21,17% da população total. Nas últimas 24 horas, 891.763 pessoas receberam a primeira dose da vacina, de acordo com dados reunidos pelo consórcio de veículos de imprensa junto a secretarias de 26 Estados e Distrito Federal.

Entre os mais de 44 milhões de vacinados, 21,9 milhões receberam a segunda dose, o que representa 10,37% da população com a imunização completa contra o novo coronavírus. Nas últimas 24 horas, 319.669 pessoas receberam essa dose de reforço. Somando as vacinas de primeira e segunda dose aplicadas, o Brasil administrou 1,21 milhão de doses nesta sexta-feira.