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Pandemia

Brasil tem 21,17% da população vacinada com a primeira dose contra a Covid-19

Ao mesmo tempo, apenas 10,37% dos brasileiros já receberam a dose de reforço da imunização

Publicado em 29 de Maio de 2021 às 09:52

Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

29 mai 2021 às 09:52
Há várias vacinas importantes que precisam estar em dia, como a da gripe e a que previne pneumonia
Nesta sexta-feira (28),  891.763 pessoas receberam a primeira dose da vacina Crédito: Gustavo Fring/ Pexels
O número de pessoas vacinadas com ao menos uma dose contra a Covid-19 no Brasil chegou nesta sexta-feira, 28, a 44.827.770, o equivalente a 21,17% da população total. Nas últimas 24 horas, 891.763 pessoas receberam a primeira dose da vacina, de acordo com dados reunidos pelo consórcio de veículos de imprensa junto a secretarias de 26 Estados e Distrito Federal.
Entre os mais de 44 milhões de vacinados, 21,9 milhões receberam a segunda dose, o que representa 10,37% da população com a imunização completa contra o novo coronavírus. Nas últimas 24 horas, 319.669 pessoas receberam essa dose de reforço. Somando as vacinas de primeira e segunda dose aplicadas, o Brasil administrou 1,21 milhão de doses nesta sexta-feira.
Em termos proporcionais, o Mato Grosso do Sul e o Rio Grande do Sul são os Estados que mais vacinaram a população até aqui: 27,83% e 27,04% dos habitantes receberam ao menos a primeira dose, respectivamente. A porcentagem mais baixa é encontrada em Rondônia, onde 12,81% receberam a vacina. Em números absolutos, o maior número de vacinados com a primeira dose está em São Paulo (11,2 milhões), seguido por Minas Gerais (4,77 milhões) e o Rio de Janeiro (3,37 milhões).

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