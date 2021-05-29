Armazenamento adequado é essencial para garantir a eficácia das vacinas contra a Covid-19 Crédito: Carlos Alberto Silva

Seis municípios do Espírito Santo foram multados por armazenar vacinas da Covid-19 de forma irregular e não apresentar documentos que provem que estão tentando se adequar para guardar os imunizantes em câmaras refrigeradas. A decisão do Tribunal de Contas do Estado ( TCES ) foi divulgada nesta sexta-feira (28).

Your browser does not support the audio element. Seis cidades são multadas por armazenamento irregular de vacinas da Covid-19

Desde março deste ano, todas as respectivas prefeituras estão cientes da obrigatoriedade da adequação da armazenagem das vacinas. O prazo era de 20 dias para tomar todas as providências necessárias. Há duas semanas, elas voltaram a ser sinalizadas do problema, sem surtir qualquer efeito.

Outros 19 municípios, que apresentaram alguma documentação comprobatória, foram apenas notificados e precisarão enviar as informações solicitadas ao Tribunal de Contas, que variam caso a caso. A maioria deve disponibilizá-las em até cinco dias. Em ordem alfabética, compõem esse grupo:

Alegre

Aracruz

Brejetuba

Cariacica

Domingos Martins

Fundão

Governador Lindenberg

Guarapari

Irupi

Jaguaré

João Neiva

Laranja da Terra

Linhares

Muniz Freire

Piúma

Santa Leopoldina

Santa Maria de Jetibá

Santa Teresa

Venda Nova do Imigrante

Relator do caso, o conselheiro Domingos Augusto Taufner afirmou que "a decisão revela a preocupação do TCE-ES em se impingir celeridade à fiscalização cujo objeto é o processo de imunização da população contra a Covid-19". O resultado é fruto da sessão virtual do Pleno, realizada na última quinta-feira (27).

O QUE DIZEM OS MUNICÍPIOS

RIO BANANAL

O município afirmou que enviou documentos comprobatórios da compra de câmaras para o TCES na sexta-feira (21). "Entretanto, não sabemos dizer exatamente o que ocorreu e devido ao nosso expediente ter encerrado às 16h, não conseguimos compartilhar o comprovante das informações nesta data (sexta-feira, 28)".

A Secretaria Municipal de Saúde esclareceu que abriu um procedimento de compra emergencial, vencido pela empresa Indrel, e que está aguardando a entrega, já que fora solicitado "um prazo de 50 dias para entrega a contar da data de recebimento da autorização de fornecimento, em 12 de de maio de 2021".

Por fim, Rio Bananal explicou que possuí "duas câmaras de vacina que suportam 22 mil doses de vacina cada". Os imunizantes são encaminhados às Unidades de Saúde "somente no momento agendado para a vacinação". "Importante frisar que ambas se encontram ligadas a gerador de energia, para evitar qualquer contratempo", concluiu.

A reportagem de A Gazeta entrou em contato com os outros cinco municípios multados pelo TCES: Apiacá, Conceição da Barra, Marechal Floriano, Mimoso do Sul e Ibitirama. No entanto, nenhum respondeu aos questionamentos até a publicação desta matéria. Conforme os outros retornos forem dados, esse texto será atualizado.

TODO O ES FISCALIZADO

No início do ano, foi feita uma fiscalização para verificar se os municípios estavam preparados para o armazenamento de vacinas da Covid-19 e se as instalações das salas de vacinação eram adequadas para o atendimento da população durante a pandemia, que exige protocolos específicos.