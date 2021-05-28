Começa a vacinação contra a Covid-19 de portuários e aeroportuários no ES

O portuário Jonas Cardoso Manuel, de 58 ano, foi o primeiro vacinado em ato simbólico Crédito: Vitor Jubini

Em um ato simbólico realizado no Palácio Anchieta, em Vitória, o governo do Estado iniciou a vacinação contra a Covid-19 dos trabalhadores portuários e do transporte aéreo nesta sexta-feira (28). No Espírito Santo, 19.851 trabalhadores serão imunizados, sendo 1.017 do transporte aéreo e 18.834 portuários.

As áreas foram representadas por três portuários e dois profissionais que atuam no Aeroporto de Vitória . A vacinação ocorrerá de acordo com a disponibilidade de vacinas enviadas pelo Ministério da Saúde. Na última quarta-feira (26), o órgão encaminhou 19.627 doses para este grupo, podendo atender 78% dos trabalhadores do transporte aéreo e 100% dos portuários.

O primeiro a receber o imunobiológico foi o portuário Jonas Cardoso Manuel, de 58 anos. O operador de empilhadeira representa o Sindicato Unificado da Orla Portuária do Espírito Santo (Suport-ES).

"Graças a Deus chegou o dia de hoje. Estou muito tranquilo, pois é uma dose que traz segurança para mim e minha família" Jonas Cardoso Manuel - Portuário

"É um grupo que não parou em nenhum momento. Já estou conversando com minha equipe para que possamos tomar alguma decisão para que o Estado ajude a diminuir o risco de contágio de novas variantes em portos e no aeroporto, independentemente de o governo federal tomar ou não alguma decisão" Renato Casagrande - Governador

DOCUMENTOS NECESSÁRIOS

A Secretaria da Saúde (Sesa) recomendou que a vacinação seja realizada nos postos de trabalho ou o município identifique um serviço de vacinação de referência o mais próximo possível do local de atuação dos trabalhadores portuários e dos trabalhadores do transporte aéreo. A decisão caberá aos municípios,

Serão considerados trabalhadores portuários qualquer trabalhador de portos, incluindo os funcionários da área administrativa. No dia da vacinação, o profissional terá de levar documento comprobatório do exercício ativo da função.

Já os trabalhadores do transporte aéreo, serão considerados os funcionários das companhias aéreas nacionais, conforme Decreto nº 1.232/1962 e a Lei nº 13.475/2017, e funcionários dos aeroportos e dos serviços auxiliares ao transporte aéreo (aeroportuários).