Covid-19: ES define regras para vacinar a população acima de 18 anos

Das doses que chegam toda semana ao Estado, a maior parte agora será destinada à população sem comorbidade

Assim, a CIB decidiu que, a partir de agora, 10% serão destinados à reserva técnica que tem sido usada para antecipar a vacinação de professores, por exemplo, e, do total que resta, 20% vão contemplar as pessoas com comorbidades e 80% o restante da população.