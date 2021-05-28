Coronavírus: ES registra 10.709 mortes e passa de 478 mil casos

Coronavírus segue produzindo novas variantes pelo mundo Crédito: Guitar Tawatchai/Freepik

Nas últimas 24 horas, foram identificados 1.707 novos casos, chegando a 478.964 pessoas infectadas desde o início da pandemia.

Na lista dos municípios mais afetados, a Serra é a cidade com mais pessoas infectadas: 61.332. Vila Velha aparece em segundo, com 59.148 confirmações da doença, seguido por Vitória (51.649) e Cariacica (37.079).

No recorte por bairros, Jardim Camburi, na Capital, segue no topo do ranking, com um total de 7.972 casos confirmados. Em segundo lugar está o bairro Praia da Costa (6.181), em Vila Velha.

Até esta sexta-feira (28), mais de 1,4 milhão de testes já foram realizados para identificar a Covid-19 em território capixaba. O número de curados chegou a 450.545, sendo 2.064 nas últimas 24 horas. A taxa de letalidade da doença está em 2,2% no Estado.