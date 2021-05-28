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Pandemia

Coronavírus: ES registra 10.709 mortes e passa de 478 mil casos

Segundo dados da Secretaria de Saúde (Sesa), foram contabilizados 25 mortes e 1.707 novos casos nas últimas 24 horas

Publicado em 28 de Maio de 2021 às 17:09

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

28 mai 2021 às 17:09
coronavírus
Coronavírus segue produzindo novas variantes pelo mundo Crédito: Guitar Tawatchai/Freepik
Mais 25 mortes foram registradas no Espírito Santo nesta sexta-feira (28). O número total de óbitos provocados pelo coronavírus, desde o início da pandemia em março de 2020, chegou a 10.709. Os dados são do Painel Covid-19, ferramenta da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa).
Nas últimas 24 horas, foram identificados 1.707 novos casos, chegando a 478.964 pessoas infectadas desde o início da pandemia.

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Na lista dos municípios mais afetados, a Serra é a cidade com mais pessoas infectadas: 61.332. Vila Velha aparece em segundo, com 59.148 confirmações da doença, seguido por Vitória (51.649) e Cariacica (37.079). 
No recorte por bairros, Jardim Camburi, na Capital, segue no topo do ranking, com um total de 7.972 casos confirmados. Em segundo lugar está o bairro Praia da Costa (6.181), em Vila Velha. 
Até esta sexta-feira (28), mais de 1,4 milhão de testes já foram realizados para identificar a Covid-19 em território capixaba. O número de curados chegou a 450.545, sendo 2.064 nas últimas 24 horas. A taxa de letalidade da doença está em 2,2% no Estado.
A vacinação contra a Covid-19 continua no Espírito Santo. Até o momento, 958.887 pessoas já haviam recebido a primeira dose da vacina no Estado.

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