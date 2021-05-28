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Pandemia

Mapa de Risco: Vitória vai para risco alto de transmissão da Covid-19

No mapa divulgado nesta sexta-feira (28) pelo governo do Estado, 27 municípios aparecem em risco alto, 42 em risco moderado e nove em risco baixo de contágio da doença

Publicado em 28 de Maio de 2021 às 18:28

Daniel Pasti

Daniel Pasti

Publicado em 

28 mai 2021 às 18:28
56º Mapa de Risco da Covid-19
57º Mapa de Risco da Covid Crédito: Divulgação/Governo do ES
O 57º Mapa de Risco da transmissão da Covid-19 no Espírito Santo, divulgado na última sexta-feira (28) pelo governo do Estado, trouxe nove novos municípios classificados em risco alto, entre eles Vitória. No mapa, que entra em vigência a partir desta segunda-feira (31) e dura até o próximo domingo (6), 27 municípios estão em vermelho, outros 42 em risco moderado (amarelo) e apenas nove em risco baixo (verde).
Mapa de Risco - Vitória vai para risco alto de transmissão da Covid-19
Na Grande Vitória, o único município fora da classificação de risco alto de transmissão do coronavírus é Viana. No mapa, a cidade aparece na cor verde, que sinaliza risco baixo de contágio. Serra, Vila Velha, Cariacica, Guarapari e Fundão, além da Capital, estão assinalados na cor vermelha.

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Conforme indicado pelo governo estadual, Água Doce do Norte, Montanha, Mantenópolis, Sooretama, Conceição do Castelo, Marechal Floriano, Presidente Kennedy, Vargem Alta e Vitória passaram à classificação de risco alto de contágio da Covid-19.
56º Mapa de Risco da Covid-19
57º Mapa de Risco da Covid em comparação ao 56º mapa Crédito: Divulgação/Governo do ES
O governo do Estado explicou que, para elaboração do mapa, são levados em consideração os seguintes fatores: o coeficiente de casos ativos por município dos últimos 28 dias; a da quantidade de testes realizados por grupo de mil habitantes; a média móvel de óbitos dos últimos 14 dias e a taxa de ocupação de leitos potenciais de UTI exclusivos para tratamento da Covid-19, ou seja, a disponibilidade máxima de leitos para tratamento da doença.
Em comparação com o 56º Mapa de Risco, aumentou de 24 para 27 o total de cidades em risco alto. O total de cidades em risco moderado reduziu de 46 para 42. Em risco baixo, houve um aumento: eram oito no último mapa e, agora, são nove cidades na cor verde. Confira a lita abaixo:
  • Risco baixo: Baixo Guandu, Itaguaçu, Itarana, João Neiva, Mucurici, Muqui, Santa Teresa, Viana e Vila Pavão.
  • Risco Moderado: Afonso Cláudio, Águia Branca, Alfredo Chaves, Alto Rio Novo, Aracruz, Atílio Vivácqua, Barra de São Francisco, Boa Esperança, Bom Jesus do Norte, Brejetuba, Castelo, Colatina, Domingos Martins, Dores do Rio Preto, Fundão, Governador Lindenberg, Guaçuí, Ibiraçu, Iconha, Itapemirim, Jaguaré, Jerônimo Monteiro, Laranja da Terra, Marilândia, Mimoso do Sul, Montanha, Muniz Freire, Nova Venécia, Pancas, Piúma, Ponto Belo, Presidente Kennedy, Rio Bananal, Rio Novo do Sul, Santa Leopoldina, Santa Maria de Jetibá, São Domingos do Norte, São Gabriel da Palha, São Mateus, São Roque do Canaã, Vargem Alta e Vila Valério.
  • Risco Alto: Água Doce do Norte, Alegre, Anchieta, Apiacá, Cachoeiro de Itapemirim, Cariacica, Conceição da Barra, Conceição do Castelo, Divino de São Lourenço, Ecoporanga, Guarapari, Ibatiba, Ibitirama, Irupi, Iúna, Linhares, Mantenópolis, Marataízes, Marechal Floriano, Pedro Canário, Pinheiros, São José do Calçado, Serra, Sooretama, Venda Nova do Imigrante, Vila Velha e Vitória.

VITÓRIA ENFRENTARÁ RESTRIÇÕES

Após duas semanas em risco moderado, Vitória voltou a figurar na cor vermelha no novo mapa de risco divulgado nesta sexta-feira (28). Isso significa que a Capital, assim como as cidades da Grande Vitória, está classificada como em risco alto para a transmissão do coronavírus. Dessa forma, atividades econômicas e sociais voltam a ter limitações mais severas.
A partir de segunda-feira (31), o comércio de rua e em shoppings terá novamente restrições de horário e ficarão impedidos de abrir aos domingos. As regras para restaurantes também ficam mais rígidas. Já os bares não poderão abrir as portas.
Em relação às aulas presenciais, no risco alto, elas só são permitidas na educação infantil e no ensino fundamental nível I (1º a 5º ano) respeitando o limite de 50% de ocupação das salas. As demais séries, ensino superior e cursos técnicos terão que fazer apenas o atendimento individual entre professor e aluno ou ensino remoto.

A COVID-19 NO ES

Mais 25 mortes foram registradas no Espírito Santo nesta sexta-feira (28). O número total de óbitos provocados pelo coronavírus, desde o início da pandemia em março de 2020, chegou a 10.709. Os dados são do Painel Covid-19, ferramenta da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa). Nas últimas 24 horas, foram identificados 1.707 novos casos, chegando a 478.964 pessoas infectadas desde o início da pandemia.
Até esta sexta-feira (28), mais de 1,4 milhão de testes já foram realizados para identificar a Covid-19 em território capixaba. O número de curados chegou a 450.545, sendo 2.064 nas últimas 24 horas. A taxa de letalidade da doença está em 2,2% no Estado.
A vacinação contra a Covid-19 continua no Espírito Santo. Até o momento, 958.887 pessoas já haviam recebido a primeira dose da vacina no Estado.

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