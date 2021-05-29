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Vila Velha libera vacinação no drive-thru para quem usa bicicleta

Moradores que não tiverem bicicletas próprias poderão utilizar gratuitamente o serviço Bike VV para irem se vacinar

Publicado em 29 de Maio de 2021 às 12:43

Esthefany Mesquita

Esthefany Mesquita

Publicado em 

29 mai 2021 às 12:43
Serviço de bicicletas compartilhadas é suspenso em Vila Velha
Serviço de bicicletas compartilhadas é suspenso em Vila Velha Crédito: Divulgação / PMVV
Os moradores de Vila Velha agora podem fazer uso do drive-thru de vacinas contra a Covid-19 por meio de bicicletas. Segundo a Prefeitura de Vila Velha, a ideia do programa "Vem Vacina, vai de bike" é que as 'magrelas' sejam mais uma opção para a locomoção de quem vai vacinar. O serviço está disponível desde a última terça-feira (25).
Para os que não possuem bicicletas próprias, o órgão fez uma parceria com a empresa do Bike VV, que permite aos usuários do serviço utilizarem as bikes compartilhadas gratuitamente para irem se vacinar, na primeira e na segunda dose. O acordo, que também iniciou na terça e estará disponível até o final da campanha de vacinação contra a Covid-19, permite a utilização do serviço por até seis horas sem pagar - sendo três para ida e outras três para volta.

COMO USAR AS BICICLETAS DO BIKE V.V

Mas para o uso das bicicletas compartilhadas ser gratuito, a pessoa que vai se vacinar precisa realizar um cadastro no aplicativo “Tembici” disponível para IOS e Android. Segundo a prefeitura, após criar a sua conta no programa, a pessoa deve selecionar o plano Vacinação e adicionar o código PRIMEIRADOSE, se estiver indo tomar a primeira dose, ou SEGUNDADOSE se for a segunda, para liberar a gratuidade.
Após esta etapa, o serviço de gratuidade fica disponível por até 24 horas e contempla até duas viagens de 3h cada, para garantir a ida e a volta da vacinação.
O programa “Vem vacina, vai de bike” quer incentivar a vacinação, ao oferecer uma opção segura de deslocamento para as pessoas, evitando aglomerações e contribuindo para o distanciamento social, bem como reforçar a bicicleta como meio de transporte, ao incluí-la nos fluxos de acesso aos pontos de vacinação.

CUIDADOS

A prefeitura pontuou que, com a pandemia a segurança aos usuários foi reforçada. Foram inseridas etiquetas nas bicicletas, com recomendações de uso e cuidados a serem tomados pelos usuários, como usar máscaras durante as viagens, higienizar as mãos antes e depois de pedalar e evitar contato com os olhos, boca e nariz antes de lavar as mãos.
Além da limpeza diária com álcool 70%, ainda no centro de operações da empresa concessionária, todas as bikes são lavadas com cloro diluído em água.

PARA CADASTRAR

  • Baixe o app "Tembici", do Bike VV 
  • Acesse Criar conta
  • Selecione o plano Vacinação e adicione o código PRIMEIRADOSE, se estiver indo tomar a primeira dose, e SEGUNDADOSE se for a segunda, para liberar a gratuidade.

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