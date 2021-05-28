Grande Vitória: confira vagas para se vacinar contra Covid-19 e gripe

Com baixa procura por grávidas, 768 doses da Pfizer vão para comorbidades em Cachoeiro Crédito: Márcia Leal/PMCI

Os municípios da Grande Vitória estão com mais vagas disponíveis para quem precisa se vacinar contra a Covid-19 ou contra a gripe Influenza. Os agendamentos serão realizados de forma on-line pelos sites de cada cidade.

nesta sexta-feira (28), a partir das 14 horas. De acordo com a prefeitura, serão disponibilizadas 2.300 vagas para pessoas com comorbidades que têm entre 18 e 59 anos. Em Vitória , o agendamento para a primeira dose contra Covid-19 terá inícioDe acordo com a prefeitura, serão disponibilizadas 2.300 vagas para pessoas com comorbidades que têm entre 18 e 59 anos.

Já em relação à vacina contra gripe, as vagas foram abertas nessa quinta-feira (27). O agendamento também é feito de forma on-line e foram fornecidas 4.340 vagas para todos os grupos prioritários:crianças de seis meses a menores de seis anos, gestantes, puérperas, idosos acima de 60 anos, professores e profissionais da saúde. O agendamento pode ser feito por meio do link agendamento.vitoria.es.gov.br

VILA VELHA

Em Vila Velha , foram oferecidas 11.800 vagas para vacinação contra a Covid-19 nesta quinta-feira (27). As oportunidades são para pessoas com comorbidade que têm entre 18 a 59 anos, primeira dose de pessoas acima de 60 anos (sem comorbidade), pessoas com síndrome de down e outras deficiências intelectuais, gestantes, puérperas, pessoas com Deficiência Permanente Cadastrada (BPC) de 40 a 59 anos, pessoas com obesidade e doença renal crônica, além de segunda dose com a vacina Astrazeneca para trabalhadores da saúde e pessoas acima de 70 anos.

Para quem precisa da segunda dose da Coronavac, é preciso procurar o nome na listagem disponibilizada pelo site da prefeitura. O município destacou ainda que não haverá ligações e as pessoas mencionadas deverão comparecer ao local de vacinação no dia e hora anunciado, portando documento com foto e comprovante da primeira dose.

Para a gripe Influenza, foram disponibilizadas 8.020 vagas, que serão distribuídas para crianças de seis meses a menores de seis anos, idosos acima de 60 anos, gestantes e puérperas, professores e profissionais da saúde.

A prefeitura destacou que os agendamentos devem ser realizados sempre pelo site do município. As vagas são sempre abertas às quintas-feiras e sábados, a partir das 17 horas.

SERRA

Na Serra, novas vagas para vacinação serão abertas nesta sexta-feira (28). Os agendamentos poderão ser realizados a partir das 18 horas para Covid-19 e a partir das 20 horas para gripe, através do link gti.serra.es.gov.br/saude/

Serão 4.500 vagas para imunização contra a Covid-19 e 2.000 para a Influenza.

A prefeitura destacou ainda o grupo que pode fazer o agendamento para receber a vacina contra a Covid-19. São eles:

Idosos acima de 60 anos para a 1ª dose

Pessoas com Comorbidades da Fase 1 (síndrome de Down ou deficiência intelectual/mental (autismo, paralisia cerebral ou outras síndromes que desencadeiam a deficiência intelectual/mental; doença renal crônica em terapia de substituição renal (diálise); fibrose cística; e obesidade mórbida com índice de massa corpórea (IMC) maior que 40), com idade entre 18 a 59 anos; - Pessoas com comorbidades da Fase 2, que tenham idade entre 18 a 59 anos

Pessoas com deficiência permanente cadastradas no Programa de Benefício de Prestação Continuada (BPC) na faixa etária de 18 a 59 anos

Gestantes e Puérperas - Vacina do Laboratório Pfizer

Trabalhadores de Saúde - 2ª dose da AstraZeneca e Coronavac

Idosos acima de 80 anos - 2ª dose da AstraZeneca

Trabalhadores da Educação acima de 40 anos, da Educação Infantil, Ensino Fundamental, Ensino Médio e Ensino Técnico

Motoristas e Cobradores do Transporte Coletivo, mediante comprovação de atuação

Pessoas em situação de rua e pessoas privadas de liberdade (Instituições Prisionais) serão vacinadas através de listagem nominal nos estabelecimentos e serviços da rede de saúde.

A vacinação terá início na próxima terça-feira (01) e segue até quinta-feira (03) nas seis Unidades Regionais de Saúde (URSs) e nas Unidades Básicas de Saúde (UBSs) de Planalto Serrano A, Nova Almeida, Bairro de Fátima, Eldorado, Carapina Grande, Jardim Tropical, Laranjeiras Velha, Parque Residencial Laranjeiras, Cidade Continental, Nova Carapina I e II, José de Anchieta e André Carloni.

A prefeitura esclareceu ainda que aguarda a chegada de novas doses da Coronavac para seguir com a imunização. Quem ainda precisa do imunizante pode preencher um cadastro, no site da prefeitura, e aguardar ser convocado pela Unidade de Saúde de referência.

CARIACICA

Em Cariacica , a Secretaria Municipal de Saúde vai abrir novas vagas nesta sexta-feira (28), a partir das 14 horas. Os agendamentos para vacinação contra a Covid-19 e contra a gripe e devem ser feitos no link vacina.cariacica.es.gov.br

Professores com 35 anos ou mais que fazem parte da educação infantil e fundamental e que residam em Cariacica vão poder agendar a vacinação contra a Covid-19.

No momento da vacinação, o professor deve apresentar documento de identidade com foto, comprovante de residência e um documento que comprove o vínculo e atividade desenvolvida.

Também serão agendadas a primeira dose para pessoas com comorbidades com idades entre 18 e 59 anos, primeira dose para idosos com 60 anos ou mais e segunda dose de idosos com 65 anos ou mais.

Pessoas com comorbidades precisam levar documento de identidade com foto e laudo médico ou declaração do enfermeiro que ateste a comorbidade ou receita médica dos últimos três anos. Estes documentos serão retidos no ato da vacinação.