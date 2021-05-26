Cariacica abre 7 mil novas vagas para vacinação contra a Covid-19

A vacina de Oxford/AstraZeneca Crédito: Carlos Alberto Silva

A população de Cariacica que aguarda pela vacina contra a Covid-19 deve ficar atenta. A prefeitura vai abrir, nesta quarta-feira (26), a partir das 14 horas, sete mil vagas para imunização com a Astrazeneca.

O agendamento deverá ser feito por meio do site vacina.cariacica.es.gov.br

De acordo com a Secretária Municipal de Saúde (Semus), podem ser vacinadas pessoas com comorbidades e pessoas com deficiência permanente cadastradas no Programa de Benefício de Prestação Continuada (BPC) com 35 anos ou mais.

Também serão abertas novas vagas para pacientes renais crônicos, pacientes com fibrose cística, pessoas com obesidade (IMC maior ou igual a 40) e pessoas com síndrome de down ou deficiência intelectual com 18 anos ou mais. Gestantes e puérperas também podem agendar a vacina da Pfizer, específica para elas.

As pessoas que fizerem o agendamento receberão a imunização durante esta semana e, também, em mutirão no sábado (29).

A imunização contra a Covid-19 acontece nas Unidades Básicas de Saúde de Itaquari, Nova Rosa da Penha II, Nova Canaã, Mucuri, Santa Bárbara, Campo Verde, Bela Aurora e Valparaiso; Sesi de Porto Santana, Colégio Lusíadas, Multivix, Maanaim São Franscisco, e Caminhão da Vacinação em Roda d Água.

PROFESSORES

A Semus também vai abrir, nesta quarta-feira (26), às 14 horas, o agendamento de 2 mil doses de vacina Astrazeneca para professores da educação infantil e fundamental de 35 anos ou mais, das redes públicas federal, estadual e municipal e da rede privada que residam em Cariacica.

Para a imunização, os professores precisam realizar o agendamento no site vacina.cariacica.es.gov.br. No dia da vacinação é preciso levar documento de identidade com foto, comprovante de residência e um documento que comprove o vínculo e atividade desenvolvida (pode ser contracheque ou carteira funcional).

OUTROS MUNICÍPIOS

Outros municípios da Grande Vitória também abriram novo agendamento nesta quarta-feira (26) para imunização contra a Covid-19. O público-alvo são pessoas com síndrome de down ou deficiência intelectual, pacientes renais crônicos, pacientes com fibrose cística e pessoas com obesidade. Em algumas regiões professores também poderão realizar o agendamento. Confira os detalhes: