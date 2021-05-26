Cariacica abre 7 mil novas vagas para vacinação contra a Covid-19

A população de Cariacica que aguarda pela vacina contra a Covid-19 deve ficar atenta. A prefeitura vai abrir, nesta quarta-feira (26), a partir das 14 horas, sete mil vagas para imunização com a Astrazeneca.
O agendamento deverá ser feito por meio do site vacina.cariacica.es.gov.br.
De acordo com a Secretária Municipal de Saúde (Semus), podem ser vacinadas pessoas com comorbidades e pessoas com deficiência permanente cadastradas no Programa de Benefício de Prestação Continuada (BPC) com 35 anos ou mais.
Também serão abertas novas vagas para pacientes renais crônicos, pacientes com fibrose cística, pessoas com obesidade (IMC maior ou igual a 40) e pessoas com síndrome de down ou deficiência intelectual com 18 anos ou mais. Gestantes e puérperas também podem agendar a vacina da Pfizer, específica para elas.
As pessoas que fizerem o agendamento receberão a imunização durante esta semana e, também, em mutirão no sábado (29).
A imunização contra a Covid-19 acontece nas Unidades Básicas de Saúde de Itaquari, Nova Rosa da Penha II, Nova Canaã, Mucuri, Santa Bárbara, Campo Verde, Bela Aurora e Valparaiso; Sesi de Porto Santana, Colégio Lusíadas, Multivix, Maanaim São Franscisco, e Caminhão da Vacinação em Roda d Água.
PROFESSORES
A Semus também vai abrir, nesta quarta-feira (26), às 14 horas, o agendamento de 2 mil doses de vacina Astrazeneca para professores da educação infantil e fundamental de 35 anos ou mais, das redes públicas federal, estadual e municipal e da rede privada que residam em Cariacica.
Para a imunização, os professores precisam realizar o agendamento no site vacina.cariacica.es.gov.br. No dia da vacinação é preciso levar documento de identidade com foto, comprovante de residência e um documento que comprove o vínculo e atividade desenvolvida (pode ser contracheque ou carteira funcional).
OUTROS MUNICÍPIOS
Outros municípios da Grande Vitória também abriram novo agendamento nesta quarta-feira (26) para imunização contra a Covid-19. O público-alvo são pessoas com síndrome de down ou deficiência intelectual, pacientes renais crônicos, pacientes com fibrose cística e pessoas com obesidade. Em algumas regiões professores também poderão realizar o agendamento. Confira os detalhes:
VILA VELHA
Na Capital, foram disponibilizadas 600 doses para professores com idades entre 40 e 59 anos. Há ainda outras três mil vagas para pessoas com comorbidades. Para agenda, é preciso entrar na página agendamento.vitoria.es.gov.br
Na Serra ,o número de doses não foi definido, mas a prefeitura deve abrir, ainda nesta quarta-feira (26), agendamento para idosos com mais de 60 anos, pessoas com comorbidades da fase 1 (síndrome de down, deficiência mental/intelectual, obesidade mórbida, doença renal crônica em diálise, fibrose cística), com idade entre 18 e 59 anos e demais comorbidades da fase 2 que tenham idade entre 30 e 59 anos, além de pessoas com deficiências permanentes cadastradas (BPC), com idade entre 30 a 59 anos, gestantes e puérperas que para a primeira dose da vacina da Pfizer. Além disso, o município vai vacinar também profissionais da saúde e idosos com mais de 80 anos que precisam tomar a segunda dose da vacina Astrazeneca. O agendamento deve ser feito por meio do site serra.es.gov.br
A Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), abre agendamento para primeira dose de pessoas com comorbidades, de 30 a 59 anos. Serão disponibilizadas duas mil doses da vacina Astrazeneca. No momento da imunização, é necessário apresentar documento que comprove a comorbidade, o comprovante de agendamento fornecido pelo sistema de agendamento (impresso), o Cadastro de pessoas físicas (CPF), cartão SUS, documento identidade, comprovante de residência em nome do vacinado ou do responsável e o laudo médico/ou declaração do enfermeiro/ ou a prescrição médica que comprove a comorbidade. O agendamento deverá ser feito no site da Prefeitura de Guarapari, guarapari.es.gov.br, em “Clique aqui para agendar a vacina”.
No município de Viana serão mais de três mil vacinas Astrazeneca destinadas à aplicação da primeira dose para pessoas com comorbidade entre 30 a 59 anos e profissionais da saúde. A vacinação tem início nesta quarta-feira (26) e segue durante a quinta-feira (27) e no sábado (29), em Marcílio de Noronha. O agendamento pode ser feito no site da prefeitura. Sobre os profissionais da educação, o município de Viana vai imunizar todos os trabalhadores da rede municipal da educação em um grande Dia D, na sexta-feira (28), das 08 às 20h, no Centro Multiuso “É pra Já”. Para este público, os diretores das escolas estão contactando cada um dos trabalhadores (professores, serventes, porteiros, faxineiros e etc.) para informar sobre o Dia D.
A Prefeitura Municipal de Vila Velha informou que os agendamentos serão abertos às quintas e sábados. O número de doses não foi informado.