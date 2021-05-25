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Expectativa

Com a chegada de insumos, quando o ES voltará a ter vacinas da Coronavac?

Com os insumos que o Instituto Butantan deve receber nesta terça-feira (25), será possível produzir 5 milhões de doses da Coronavac
Vilmara Fernandes

Vilmara Fernandes

Publicado em 

25 mai 2021 às 12:13

Publicado em 25 de Maio de 2021 às 12:13

Covid-19 no ES
Estado recebeu, no último dia 18,  99.600 doses de Coronavac Crédito: Divulgação | Latam
As novas doses da vacina Coronavac, produzidas com os insumos previstos para chegarem ao Brasil na tarde desta terça-feira (25), só devem ser enviadas ao Espírito Santo a partir do final da primeira quinzena de junho.
A expectativa é de que três  mil litros do IFA (ingrediente farmacêutico ativo) cheguem às 17h30 ao Aeroporto de Guarulhos, em São Paulo. Com o material, o Instituto Butantan leva de 15 a 20 dias para produzir as vacinas e, na sequência, elas começam a ser distribuídas aos estados.
Com a chegada de insumos, quando o ES voltará a ter vacinas da Coronavac
Com o insumo enviado pelo laboratório Sinovac Biotech, de Pequim, na China, será possível produzir 5 milhões de doses da Coronavac. O último lote produzido pelo Butantan foi entregue ao Ministério da Saúde no último dia 14. Mas desde o início do mês a produção do imunizante já tinha sido comprometida pela falta do ingrediente.
Ainda não há informações da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) sobre qual o percentual de doses desta nova produção do imunizante deve ser encaminhado para o Estado. "A secretaria da Saúde informa que aguarda o envio de novas doses da Coronavac para o final da primeira quinzena de junho, e destaca que até o momento o Estado possui uma estimativa de 50 mil pessoas com atraso da segunda dose da Coronavac", informou em nota. 

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ATRASO DA CORONAVAC

Em entrevista para o Papo de Colunista, na última quarta-feira (19), o secretário de Estado da Saúde, Nésio Fernandes, assinalou que a expectativa é de que, em junho, o Espírito Santo possa zerar a fila dos que aguardam completar o ciclo de vacinação com a Coronavac.
No último dia 18 de maio, o Estado recebeu uma remessa de 99.600 doses do imunizante do Butantan que os municípios estão utilizando para concluir a vacinação dos que receberam apenas com a primeira dose.
Ainda assim, o volume entregue até o momento ao Espírito Santo não será suficiente para acabar com a espera. Segundo o Nésio Fernandes, ainda há no Espírito Santo cerca de 53 mil que ainda não foram contempladas com a segunda dose da Coronavac e não serão atendidas pela remessa mais recente enviada pelo Ministério da Saúde.

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A PRODUÇÃO

De acordo com o governo de São Paulo, a matéria-prima enviada pela biofarmacêutica Sinovac, parceira do Butantan, passará pelos processos de envase, rotulagem, embalagem e por um rígido processo controle de qualidade para que a vacina seja entregue ao Plano Nacional de Imunização (PNI). Processo que dura, aproximadamente, de 15 a 20 dias.
Neste mês, o Butantan afirma que chegou à marca de 47,2 milhões de doses entregues ao Ministério da Saúde. Agora, o instituto trabalha para produzir 54 milhões de doses referentes ao segundo contrato com o governo federal, ultrapassando 100 milhões de vacinas.
Além da Coronavac, atualmente outras duas vacinas, a Pfizer e a Oxford/AstraZeneca, são usadas no país contra a Covid-19.

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