Moradores de Aracruz passam a noite em fila à espera de dose da Coronavac

Pessoas madrugam em filas na espera por segunda dose da vacina em Aracruz Crédito: Telespectador | TV Gazeta Norte

A espera pela segunda dose da Coronavac gerou filas em diversas unidades de saúde em Aracruz , no Norte do Espírito Santo . A aplicação do imunizante no grupo com idade acima de 65 anos foi anunciada para esta terça-feira (18), mas muitas pessoas chegaram às unidades ainda na noite anterior e madrugaram, em pé e no frio, para tentar garantir a imunização completa.

Os registros das filas foram feitos por telespectadores da TV Gazeta Norte. Neste primeiro vídeo, gravado por Evandro Cravo Casotti, é possível ver pessoas agasalhadas e em pé na fila, na frente da unidade de saúde do bairro Guaxindiba, durante a madrugada. Segundo Evandro, a gravação foi feita por volta das 3h30 da manhã.

“Essa fila foi filmada às 3h30 da manhã. Mas passei de ônibus pelo local às 8h e ainda está assim”, disse. Confira no vídeo abaixo:

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Um outro vídeo, gravado por Elenice Liuth Tessarolo Adão, mostra a fila formada na unidade de saúde do distrito de Guaraná. É possível ver uma grande aglomeração formada na entrada do local. “Estou aqui com meu pai de 68 anos, chegamos às 5h20 da manhã. Muitas pessoas já foram embora. Conseguimos a senha 63, de apenas 72 doses enviadas pra cá”, relatou Elenice.

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O QUE DIZ A PREFEITURA DE ARACRUZ

Procurada pela reportagem da TV Gazeta Norte, a secretária de Saúde do município, Bernadete Coelho Xavier, afirmou que não consegue compreender porque tantas pessoas foram para as unidades de saúde ainda na madrugada, e que vai apurar o que provocou tantas filas.

“A impressão é de que alguém chamou essas pessoas. Não sei saber o porquê dessas pessoas todas terem ido para as portas das unidades. É a primeira vez que vejo uma cena dessas. Vamos apurar se teve alguma conduta, de alguém ter divulgado um boato”, afirmou Bernadete.

"Não tem necessidade das pessoas ficarem na fila de madrugada em hipótese alguma" Bernadete Coelho Xavier - Secretária de Saúde de Aracruz

RECOMENDAÇÃO É PARA RESPEITAR OS HORÁRIOS

Ainda segundo a secretária de Saúde, o recomendado é que as pessoas que ainda precisam da segunda dose da Coronavac respeitem os horários de funcionamento das unidades de saúde.

“Tem também a questão da ansiedade devido aos atrasos na aplicação da Coronavac. Talvez seja por isso, mas são atitudes totalmente absurdas. A recomendação é ir apenas de manhã. As unidades abrem de manhã e não tem necessidade de dormir na fila. As senhas serão distribuídas normalmente”, ressaltou Bernadete.

UNIDADES VÃO ENTRAR EM CONTATO COM MORADORES

Confira a nota na íntegra: Após a publicação da reportagem, a Prefeitura de Aracruz enviou uma nota relatando o ocorrido e afirmando que, a partir da chegada de novas doses, as unidades de saúde passarão a fazer o contato com as pessoas que precisam receber a segunda dose da Coronavac.

"A Secretaria de Saúde da Prefeitura de Aracruz informa que as doses recebidas na segunda-feira (17) foram distribuídas para todas as Unidades de Saúde e que divulgou em suas redes oficiais que a vacinação da segunda dose da Coronavac para idosos acima de 65 anos teria início as 7h desta terça-feira (18/05).

A prefeitura destaca que os cidadãos devem procurar o serviço de saúde a partir das 7h e que não solicita que nenhum morador vá para a fila de madrugada.

A prefeitura entende a vontade dos cidadãos para serem vacinados contra a covid-19, mas pede a compreensão porque não depende do município o número de doses que são recebidas.

A Secretaria de Saúde também informa que de acordo com o Governo do Estado ainda essa semana devem chegar mais doses do imunizante Coronavac para o município. Essas doses serão distribuídas para todas as Unidades de Saúde que entrarão em contato com os cidadãos para que sejam vacinados.

É importante ressaltar que todas as pessoas que receberam a primeira dose da Coronavac serão vacinadas com a segunda dose."