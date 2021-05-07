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Atraso na vacinação

Coronavac: com fila de 87 mil pessoas, ES vai receber somente 20 mil doses

No Estado, 87.749 pessoas ainda aguardam a aplicação da segunda dose da Coronavac. No entanto, apenas 20 mil doses da vacina serão enviadas neste sábado (8)

Publicado em 07 de Maio de 2021 às 10:32

Publicado em 

07 mai 2021 às 10:32
Quem tiver com o prazo da segunda dose vencendo, precisa aguardar até que uma nova remessa da vacina chegue ao município
Coronavac Crédito: Matheus Martins/TV Gazeta Sul
O Espírito Santo vai receber 20 mil doses da vacina Coronavac, produzida pelo Instituto Butantan, neste sábado (8). A informação foi confirmada nas redes sociais pelo governador Renato Casagrande, na manhã desta sexta-feira (07). O número de pessoas que aguardam o imunizante é quatro vezes maior que o quantitativo destinado ao Estado.
No Estado, 87.749 pessoas ainda aguardam a aplicação da segunda dose da Coronavac. O atraso decorre da falta de doses ocasionadas pelo não envio pelo Ministério da Saúde. O levantamento foi feito com base na recomendação de que a segunda dose seja aplicada 28 dias após a primeira.
O número de doses em atraso consta em Resolução da Sesa 049/2021, e que também foi encaminhada para o Ministério da Saúde, apontando a necessidade do Estado para concluir a imunização da população.
Em entrevista à CBN Vitória na última quinta-feira (06), o secretário de Estado da Saúde, Nésio Fernandes, informou que todas as doses da Coronavac serão utilizadas em pessoas que já estão com a imunização em atraso. “Serão utilizadas integralmente para a aplicação da segunda dose. Só depois é que daremos início a vacinação da D1 com este imunizante”, informou.
São pessoas, em sua maioria, que residem no interior, com mais de 60 anos e ainda trabalhadores da saúde, acrescentou Nésio. Mas este número pode aumentar nas próximas semanas se o atraso no envio dos imunizantes persistir.

ARMAZENAMENTO

Assim como os demais Estados, a Sesa pretende fazer o armazenamento de doses da Coronavac para garantir a aplicação da segunda etapa do imunizante.
“Seguimos a orientação do Ministério da Saúde para a aplicação de todas as doses na D1, mas ocorreram problemas no envio dos lotes. O Espírito Santo está se preparando para guardar as doses de D2 sempre que for enviado um lote, porque as instabilidades políticas podem afetar o fornecimento do insumo para a produção da vacina”, explicou Nésio.

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