Coronavac: com fila de 87 mil pessoas, ES vai receber somente 20 mil doses

Coronavac Crédito: Matheus Martins/TV Gazeta Sul

No Estado, 87.749 pessoas ainda aguardam a aplicação da segunda dose da Coronavac. O atraso decorre da falta de doses ocasionadas pelo não envio pelo Ministério da Saúde. O levantamento foi feito com base na recomendação de que a segunda dose seja aplicada 28 dias após a primeira.

Amanhã pela manhã chegarão do Ministério da Saúde mais 20 mil doses da Coronavac. Todas para a segunda dose. ? — Renato Casagrande (@Casagrande_ES) May 7, 2021

O número de doses em atraso consta em Resolução da Sesa 049/2021, e que também foi encaminhada para o Ministério da Saúde, apontando a necessidade do Estado para concluir a imunização da população.

Em entrevista à CBN Vitória na última quinta-feira (06), o secretário de Estado da Saúde, Nésio Fernandes, informou que todas as doses da Coronavac serão utilizadas em pessoas que já estão com a imunização em atraso. “Serão utilizadas integralmente para a aplicação da segunda dose. Só depois é que daremos início a vacinação da D1 com este imunizante”, informou.

São pessoas, em sua maioria, que residem no interior, com mais de 60 anos e ainda trabalhadores da saúde, acrescentou Nésio. Mas este número pode aumentar nas próximas semanas se o atraso no envio dos imunizantes persistir.

ARMAZENAMENTO

Assim como os demais Estados, a Sesa pretende fazer o armazenamento de doses da Coronavac para garantir a aplicação da segunda etapa do imunizante.