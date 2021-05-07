Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Imunização

Mais de 83 mil doses de vacinas contra Covid-19 chegam ao ES

Estado recebeu, na noite desta quinta-feira (6), um lote com 83.700 imunizantes da Covishield, produzida pela Fiocruz em parceiria com a Astrazeneca

Publicado em 06 de Maio de 2021 às 22:35

Daniel Pasti

Daniel Pasti

Publicado em 

06 mai 2021 às 22:35
Estado recebe mais de 83 mil doses de vacinas da Fiocruz
Estado recebe mais de 83 mil doses de vacinas da Fiocruz Crédito: Divulgação/Sesa
Espírito Santo recebeu, na noite desta quinta-feira (6), 83.700 doses da vacina contra a Covid-19 da Covishield, desenvolvida pela Oxford em parceria com a Fiocruz. Este lote, conforme adiantado pelo governador Renato Casagrande, será utilizado na continuidade da vacinação de pessoas com comorbidades no Estado.
A primeira fase da vacinação de pessoas com comorbidades contra a Covid-19 começou no domingo (3). No mesmo dia, o Espírito Santo recebeu um lote com 135 mil doses da vacina Covishield (Oxford/Atrazeneca) para combater o coronavírus. O primeiro grupo inclui gestantes, puérperas (mulheres no pós-parto), pessoas com Síndrome de Down, fibrose cística ou obesidade mórbida.
Estado recebe mais de 83 mil doses de vacinas da Fiocruz
Estado recebe mais de 83 mil doses de vacinas da Fiocruz Crédito: Divulgação/Sesa
Conforme determinou o Plano Nacional de Imunização (PNI), a aplicação das doses será realizada em duas fases. Também é necessário apresentar uma declaração que comprove a existência de comorbidade, além de documento com foto. Os documentos aceitos são:
  • Laudo médico;
  • Perscrição médica;
  • Declaração do enfermeiro do serviço de saúde onde o usuário faz tratamento.

SEGUNDA FASE

Na segunda fase serão alcançadas as pessoas com demais comorbidades previstas no Plano Nacional de Imunização por segmentos de nove anos. O documento contempla 21 comorbidades.
"Cardiopatias, diabetes e imunossupressões serão alcançadas nas faixas de 50 a 59, de 40 a 49 e assim sucessivamente. Sendo confirmado o envio das doses que temos expectativa de receber em maio, será possível alcançar praticamente todo o grupo de comorbidades, que reúne um pouco menos de 500 mil pessoas no Estado", explicou o secretário de saúde, Nésio Fernandes.

Veja Também

Coronavírus: ES registra 9.791 mortes e passa de 444 mil casos

Veja quais cidades do ES vão ampliar a vacinação para quem tem comorbidade

Covid-19 no ES: vacinação reduz internações e mortes dos mais idosos

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

espírito santo Renato Casagrande Covid-19 Coronavírus no ES Pandemia Vacinas contra a Covid-19
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Oscar Schmidt teve arritmia cardíaca
Arritmia cardíaca: entenda o que é a condição que afetou Oscar Schmidt
Imagem de destaque
Justiça do ES manda suspender secretário por violência psicológica contra procuradora
Imagem de destaque
Veja quais signos mais venceram o BBB e quem “sai na frente” em 2026

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados