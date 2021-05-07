Mais de 83 mil doses de vacinas contra Covid-19 chegam ao ES

O Espírito Santo recebeu, na noite desta quinta-feira (6), 83.700 doses da vacina contra a Covid-19 da Covishield, desenvolvida pela Oxford em parceria com a Fiocruz. Este lote, conforme adiantado pelo governador Renato Casagrande, será utilizado na continuidade da vacinação de pessoas com comorbidades no Estado.
A primeira fase da vacinação de pessoas com comorbidades contra a Covid-19 começou no domingo (3). No mesmo dia, o Espírito Santo recebeu um lote com 135 mil doses da vacina Covishield (Oxford/Atrazeneca) para combater o coronavírus. O primeiro grupo inclui gestantes, puérperas (mulheres no pós-parto), pessoas com Síndrome de Down, fibrose cística ou obesidade mórbida.
Conforme determinou o Plano Nacional de Imunização (PNI), a aplicação das doses será realizada em duas fases. Também é necessário apresentar uma declaração que comprove a existência de comorbidade, além de documento com foto. Os documentos aceitos são:
- Laudo médico;
- Perscrição médica;
- Declaração do enfermeiro do serviço de saúde onde o usuário faz tratamento.
SEGUNDA FASE
Na segunda fase serão alcançadas as pessoas com demais comorbidades previstas no Plano Nacional de Imunização por segmentos de nove anos. O documento contempla 21 comorbidades.
"Cardiopatias, diabetes e imunossupressões serão alcançadas nas faixas de 50 a 59, de 40 a 49 e assim sucessivamente. Sendo confirmado o envio das doses que temos expectativa de receber em maio, será possível alcançar praticamente todo o grupo de comorbidades, que reúne um pouco menos de 500 mil pessoas no Estado", explicou o secretário de saúde, Nésio Fernandes.