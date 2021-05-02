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Imunizantes

Vacinas contra a Covid-19: chegam ao ES mais de 145 mil doses

Parte das doses chegaram nesta segunda-feira (3) e, segundo o governador Renato Casagrande, começam a ser distribuídas aos municípios no mesmo dia

Publicado em 02 de Maio de 2021 às 12:38

Esthefany Mesquita

Esthefany Mesquita

Publicado em 

02 mai 2021 às 12:38
Remessa de vacinas da Oxford/Astrazeneca chegando no aeroporto do Galeão, no Rio
Última remessa de vacinas da Oxford/Astrazeneca chegando no aeroporto do Galeão, no Rio Crédito: Fernando Frazão/Agência Brasil
Espírito Santo recebeu nesta segunda-feira (3) mais um lote com 135 mil doses de vacina da Covishield (Oxford/Fiocruz) contra a Covid-19. A informação foi inicialmente divulgada neste domingo (2)pelo governador Renato Casagrande, que explicou que os imunizantes vão ser distribuídos aos municípios no mesmo dia.  O Estado receberá, além das doses da AstraZeneca, outras 10 mil da Pfizer.
Neste domingo, chegou ao Brasil uma remessa com 3,8 milhões de doses da vacina Oxford/AstraZeneca. Os imunizantes foram obtidos no âmbito do mecanismo Covax Facility, consórcio que conta com governos e fabricantes e é coordenado pela Organização Mundial da Saúde (OMS).
As doses chegaram em voo que aterrissou no aeroporto de Guarulhos, em São Paulo. O voo foi recebido pelo ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, e pela representante da OMS no Brasil, Socorro Gross.
No último sábado (2), um novo voo já havia entregado 220 mil doses do imunizante da Oxford/AstraZeneca. O Brasil tem direito a mais de 10 milhões de doses pelo mecanismo da Covax Facility.
Segundo balanço do Ministério da Saúde, considerando essa nova carga, foram disponibilizados, por meio de fabricação no país ou importação, 17,1 milhões de doses em um intervalo de seis dias, contando a partir do dia 28 de abril. Nesse dia, o ministério recebeu 5,2 milhões.
No dia 29 de abril, chegou ao Brasil 1 milhão de doses da Pfizer. No dia 30, foram entregues 6,5 milhões de doses da vacina Oxford/AstraZeneca, em parceria com a Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), além de 420 mil da vacina Coronavac, parceria entre o Instituto Butantan e a farmacêutica chinesa Sinovac.
Com informações da Agência Brasil.

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DOSES CHEGARAM AO ESPÍRITO SANTO NESTA SEGUNDA (3)

Logo nas primeiras horas da manhã desta segunda-feira (3), chegaram parte das vacinas para a 17ª pauta de distribuição. Foram entregues 135.000 doses da Covishield (Oxford/Fiocruz). O Estado fará o envio de primeiras doses para pessoas com comorbidades (88.443 doses); gestantes e puérperas (15.013 doses); pessoas com deficiência permanente (14.500 doses) e mais um quantitativo de doses para trabalhadores da saúde e população quilombola.
Para as segundas doses, o Estado fará o envio de 5,6% de doses para pessoas de 70 a 74 anos com a remessa da Coronavac, que chegou no último sábado (1º).
As doses foram encaminhadas à Central Estadual de Rede de Frio da Secretaria da Saúde (Sesa) para cadastramento. A distribuição terá início na tarde desta segunda-feira (3) para os municípios da Região Metropolitana e para as regionais de saúde Norte, Sul e Central.
Segundo informações do Ministério da Saúde, 10.530 doses da Pfizer chegam ao Estado até o final do dia desta segunda-feira. As doses serão destinadas à Capital, seguindo as orientações do Plano Nacional.
A cidade de Vitória receberá o envio proporcional de doses para pessoas com comorbidades, com 24,9% de cobertura deste grupo. Devido às especificidades de armazenamento dos imunizantes, a Secretaria da Saúde acondicionará as doses em duas câmaras refrigeradas na Central Estadual de Rede de Frio, na qual a Secretaria Municipal de Saúde (Semus) poderá fazer a retirada para os pontos estratégicos de vacinação ao longo da semana.

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