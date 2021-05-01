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Localização

Google mostra onde tomar vacina da Covid-19 em algumas capitais

A ferramenta, que é integrada ao Google Maps, vai mostrar informações como nome do local de vacinação, endereço, telefone e como chegar

Publicado em 01 de Maio de 2021 às 11:22

Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

01 mai 2021 às 11:22
Profissional da saúde aplica vacina contra a Covid-19
Profissional da saúde aplica vacina contra a Covid-19 Crédito: Freepik
Para ajudar a encontrar pontos de vacinação contra a Covid-19, o Google começou a disponibilizar na sexta-feira, 30, um mecanismo do seu buscador que mostra onde se vacinar e como chegar aos postos de saúde em 30 cidades brasileiras, incluindo São Paulo, Rio de Janeiro e outras capitais do país.
Para usar, é preciso pesquisar no buscador por "vacina covid" ou "vacina covid perto de mim". A ferramenta, que é integrada ao Google Maps, vai mostrar informações como nome do local de vacinação, endereço, telefone e como chegar.

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Ao lado desses dados, serão incluídos também detalhes informados pelos órgãos governamentais locais, como o acesso ou não a grupos específicos, a oferta da modalidade drive-thru ou a necessidade de agendamento.
No momento, quase 2 mil postos de vacinação já estão disponíveis no recurso, que utiliza informações fornecidas por secretarias de saúde e agências sanitárias. Porém, a empresa recomendou que o usuário confirme as informações no site oficial do órgão de saúde pública da sua região antes de ir ao local, tendo em vista a mudança frequente dos dados.

A ferramenta vai funcionar para o navegador no computador e para os apps em celulares Android ou ios.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.

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