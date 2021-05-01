Google mostra onde tomar vacina da Covid-19 em algumas capitais

No momento, quase 2 mil postos de vacinação já estão disponíveis no recurso, que utiliza informações fornecidas por secretarias de saúde e agências sanitárias. Porém, a empresa recomendou que o usuário confirme as informações no site oficial do órgão de saúde pública da sua região antes de ir ao local, tendo em vista a mudança frequente dos dados.

A ferramenta vai funcionar para o navegador no computador e para os apps em celulares Android ou ios.