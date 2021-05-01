Covid-19: Cariacica dá início à vacinação de pessoas com comorbidades

Profissional da saúde preparando dose de vacina contra a Covid Crédito: Tânia Rêgo/Agência Brasil

Plano Nacional de Imunização (PNI), investindo a aplicação das doses em duas fases. Na dianteira entre os municípios da Grande Vitória Cariacica começou a vacinação de pessoas portadoras de comorbidades neste sábado (1º). A cidade seguirá as determinações do, investindo a aplicação das doses em duas fases.

O agendamento está aberto no site vacina.cariacica.es.gov.br e, inicialmente, a imunização acontece no Sesi, no bairro Porto de Santana.

Podem fazer o agendamento pessoas portadoras de Síndrome de Down, ou deficiência intelectual/mental (autismo, paralisia cerebral ou outras síndromes que desencadeiam a deficiência intelectual/mental); portadores de doença renal crônica, em terapia de hemodiálise; pessoas com fibrose cística; gestantes e puérperas com comorbidades; e pessoas com obesidade mórbida, tendo o índice de massa corpórea maior ou igual a 40.

Além disso, também estão garantidos nesta primeira fase de imunização, moradores com idade entre 55 e 59 anos que apresentem deficiência permanente e sejam cadastradas no Benefício de Proteção Continuada (BPC).

As pessoas que se enquadram no grupo de comorbidades precisam apresentar, no ato da vacinação, um dos seguintes documentos: laudo médico, prescrição médica ou declaração do enfermeiro do serviço de saúde onde o usuário faz tratamento. Estes documentos precisam ser datados nos últimos três anos.

OUTROS MUNICÍPIOS DA GRANDE VITÓRIA

A Gazeta, a Em resposta à reportagem de, a Prefeitura de Vila Velha afirmou ainda não ter uma data definida, mas que a imunização deve começar na próxima semana. Como de praxe, o órgão vai abrir o agendamento on-line com antecedência.

informou que está em definição sobre datas e estratégias de vacinação dos portadores de comorbidades, gestantes com comorbidades e de deficientes permanentes. Já a Prefeitura de Viana informou que está em definição sobre datas e estratégias de vacinação dos portadores de comorbidades, gestantes com comorbidades e de deficientes permanentes.

Prefeitura da Serra explicou que, "nos próximos dias, um novo lote de doses do Governo do Estado. Com o recebimento dessas doses será possível planejar a vacinação do grupo de pessoas com comodidades".

Em Vitória , a prefeitura respondeu, através da Secretaria Municipal de Saúde de Vitória (Semus), que a previsão é que o agendamento para os portadores de comorbidade seja realizado a partir da próxima terça-feira (4). "Neste primeiro grupo de pessoas com comorbidades, por se tratar de uma população com muitas especificidades, o agendamento será realizado com base em cadastrados já existentes e pelo agendamento on-line".

DEFINIÇÃO

Conforme notificado anteriormente por A Gazeta , o governo do Estado deve iniciar a vacinação contra a Covid-19 de pessoas com comorbidades a partir da semana que vem. O grupo, que inclui gestantes, puérperas (mulheres no pós-parto) e demais pessoas com comorbidades, compreende 440.966 capixabas.

Conforme determinou o Plano Nacional de Imunização (PNI), a aplicação das doses será realizada em duas fases.

FASE 1: OS PRIMEIROS VACINADOS

Vacinar proporcionalmente, de acordo com o quantitativo de doses disponibilizado:

Pessoas com Síndrome de Down ou qualquer deficiência intelectual que impeça suas atividades gerais do cotidiano na faixa de 18 a 59 anos;

Pessoas com fribose cística, 18 a 59 anos;

Gestantes e puérperas, 18 a 59 anos;

Pessoas com obesidade mórbida com índice de massa corporal acima de 40, de 18 a 59 anos;

Pessoas com deficiência permanente cadastradas no Benefício de Prestação Continuada (BPC), de 50 a 59 anos;

Pessoas em tratamento de terapia renal substitutiva, de 18 a 59 anos.

SEGUNDA FASE

Secretário Estadual de Saúde, Nésio Fernandes explicou que na segunda fase serão alcançadas as pessoas com demais comorbidades previstas no Plano Nacional de Imunização por segmentos de nove anos. O documento contempla 21 comorbidades.

"Cardiopatias, diabetes e imunossupressões serão alcançadas nas faixas de 50 a 59, de 40 a 49 e assim sucessivamente. Sendo confirmado o envio das doses que temos expectativa de receber em maio, será possível alcançar praticamente todo o grupo de comorbidades que reúne um pouco menos de 500 mil pessoas no Estado", avaliou o secretário.

LISTA DE COMORBIDADES