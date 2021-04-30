Covid-19: ES vai receber 10 mil doses de vacina da Pfizer

O imunizante da Pfizer deve chegar na próxima semana Crédito: Divulgação

O Espírito Santo vai receber 10 mil doses da vacina da Pfizer/BioNTech, imunizante contra a Covid-19, até este sábado (1). Os compostos serão distribuídos para Vitória, conforme orientação do Ministério da Saúde

O primeiro lote - com um milhão de doses - chegou ao Brasil na noite desta quinta-feira (29). Neste final de semana, 500 mil vacinas serão distribuídas entre as capitais do País.

O anúncio da chegada ao Estado foi feito nesta sexta-feira (30) pelo secretário da Saúde, Nésio Fernandes, e o subsecretário de Vigilância em Saúde, Luiz Carlos Reblin, durante entrevista coletiva on-line.

"Deveremos dedicar, conforme orientação do Ministério da Saúde, as vacinas da Pfizer para a Capital do Estado, que poderá aplicar a mesma dentro da população-alvo com comorbidades. Já temos confirmado o envio de 10 mil doses da Pfizer de D1 (1ª dose) para aplicação na população capixaba " Nésio Fernandes - Secretário de Estado da Saúde

De acordo com o Ministério da Saúde, os estados receberão de forma proporcional e igualitária. Os frascos serão entregues em temperaturas entre -25ºC e -15ºC, cuja conservação pode ser feita apenas durante 14 dias. Após entrar na rede de frio, com temperaturas de armazenamento entre 2ºC e 8ºC, o prazo para aplicação é de cinco dias.

"Estamos preparados, dentro da nossa rede de frios, que é a estrutura da Sesa, para condicionar esses insumos porque eles dependem de uma temperatura mais baixa. Nós temos esse tipo de equipamento suficiente para receber as doses previstas", explicou Luiz Carlo Reblin.

O Ministério da Saúde comprou 100 milhões de doses do imunizante. Em março, em reunião com a farmacêutica, a pasta apresentou a previsão de que até junho seriam entregues 13,5 milhões.

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