Veja quais serão os primeiros vacinados no grupo de comorbidades no ES

Vacina contra a Covid: agendamento vira confusão em Cachoeiro Crédito: Matheus Martins/TV Gazeta Sul

governo do Estado deve iniciar a vacinação contra a Covid-19 das pessoas com comorbidades a partir da semana que vem. O grupo, que inclui gestantes, puérperas (mulheres no pós-parto) e demais pessoas com comorbidades, compreende 440.966 capixabas.

Mas quem faz parte deste grupo precisa ter paciência. Conforme determinou o Plano Nacional de Imunização (PNI), a aplicação das doses será realizada em duas fases. Confira os detalhes:

FASE 1: OS PRIMEIROS VACINADOS

Vacinar proporcionalmente, de acordo com o quantitativo de doses disponibilizado:

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Pessoas com Síndrome de Down ou qualquer deficiência intelectual que impeça suas atividades gerais do cotidiano na faixa de 18 a 59 anos;

Pessoas com fribose cística, 18 a 59 anos;

Gestantes e puérperas, 18 a 59 anos;

Pessoas com obesidade mórbida com índice de massa corporal acima de 40, de 18 a 59 anos;

Pessoas com deficiência permanente cadastradas no Benefício de Prestação Continuada (BPC), de 50 a 59 anos;

Pessoas em tratamento de terapia renal substitutiva, de 18 a 59 anos.

Mulheres grávidas serão vacinadas Crédito: PVProductions/Freepik

SEGUNDA FASE

Nésio Fernandes explicou que na segunda fase serão alcançadas as pessoas com demais comorbidades previstas no Plano Nacional de Imunização por segmentos de nove anos. O documento contempla 21 comorbidades.

"Cardiopatias, diabetes e imunossupressões serão alcançadas nas faixas de 50 a 59, de 40 a 49 e assim sucessivamente. Sendo confirmado o envio das doses que temos expectativa de receber em maio, será possível alcançar praticamente todo o grupo de comorbidades que reúne um pouco menos de 500 mil pessoas no Estado", avaliou o secretário.

LISTA DE COMORBIDADES

diabetes mellitus; pneumopatias crônicas graves; hipertensão arterial resistente; hipertensão arterial estágio 3; hipertensão arterial estágios 1 e 2 com lesão em órgão-alvo e/ou comorbidade; insuficiência cardíaca; hipertensão pulmonar; cardiopatia hipertensiva; síndromes coronarianas; valvopatias; miocardiopatias e pericardiopatias; doenças da aorta, dos grandes vasos e fístulas arteriovenosas; arritmias cardíacas; cardiopatias congênitas no adulto; próteses valvares e dispositivos cardíacos implantados; doença cerebrovascular; doença renal crônica; imunossuprimidos; anemia falciforme; obesidade mórbida; síndrome de down; cirrose hepática.

COMPROVANTES EXIGIDOS

Iniciada nesta segunda-feira (3) pelo governo do Estado, a estratégia de vacinação local será definida por cada município. Como comprovação para a vacinação, deverá ser apresentado um dos documentos abaixo, além do documento de identificação com foto:

Laudo médico;

Prescrição médica;

Declaração do enfermeiro do serviço de saúde onde o usuário faz tratamento.

Adicionalmente, poderão ser utilizados os cadastros já existentes dentro das unidades de saúde.