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Covid-19

Veja quais serão os primeiros vacinados no grupo de comorbidades no ES

São mais de 440 mil pessoas no grupo de comorbidades no Estado, mas é preciso ter paciência. Vacinação será dividida em duas fases

Publicado em 30 de Abril de 2021 às 14:04

Isaac Ribeiro

Isaac Ribeiro

Publicado em 

30 abr 2021 às 14:04
Apesar do agendamento ser feito pelo telefone, algumas pessoas foram até as unidades de saúde
Vacina contra a Covid: agendamento vira confusão em Cachoeiro Crédito: Matheus Martins/TV Gazeta Sul
governo do Estado deve iniciar a vacinação contra a Covid-19 das pessoas com comorbidades a partir da semana que vem. O grupo, que inclui gestantes, puérperas (mulheres no pós-parto) e demais pessoas com comorbidades, compreende 440.966 capixabas. 
Mas quem faz parte deste grupo precisa ter paciência. Conforme determinou o Plano Nacional de Imunização (PNI), a aplicação das doses será realizada em duas fases. Confira os detalhes: 

FASE 1: OS PRIMEIROS VACINADOS

Vacinar proporcionalmente, de acordo com o quantitativo de doses disponibilizado:
Quais serão os primeiros vacinados no grupo de comorbidades no ES
  • Pessoas com Síndrome de Down ou qualquer deficiência intelectual que impeça suas atividades gerais do cotidiano na faixa de 18 a 59 anos;
  • Pessoas com fribose cística, 18 a 59 anos;
  • Gestantes e puérperas, 18 a 59 anos;
  • Pessoas com obesidade mórbida com índice de massa corporal acima de 40, de 18 a 59 anos;
  • Pessoas com deficiência permanente cadastradas no Benefício de Prestação Continuada (BPC), de 50 a 59 anos;
  • Pessoas em tratamento de terapia renal substitutiva, de 18 a 59 anos.
Mulher grávida; Grávida; Gestante; máscara; Covid-19
Mulheres grávidas serão vacinadas Crédito: PVProductions/Freepik

SEGUNDA FASE

Nésio Fernandes explicou que na segunda fase serão alcançadas as pessoas com demais comorbidades previstas no Plano Nacional de Imunização por segmentos de nove anos. O documento contempla 21 comorbidades.
"Cardiopatias, diabetes e imunossupressões serão alcançadas nas faixas de 50 a 59, de 40 a 49 e assim sucessivamente. Sendo confirmado o envio das doses que temos expectativa de receber em maio, será possível alcançar praticamente todo o grupo de comorbidades que reúne um pouco menos de 500 mil pessoas no Estado", avaliou o secretário.

LISTA DE COMORBIDADES

  1. diabetes mellitus; 
  2. pneumopatias crônicas graves; 
  3. hipertensão arterial resistente; 
  4. hipertensão arterial estágio 3; 
  5. hipertensão arterial estágios 1 e 2 com lesão em órgão-alvo e/ou comorbidade; 
  6. insuficiência cardíaca; 
  7. hipertensão pulmonar; 
  8. cardiopatia hipertensiva;
  9.  síndromes coronarianas; 
  10. valvopatias; 
  11. miocardiopatias e pericardiopatias;
  12.  doenças da aorta, dos grandes vasos e fístulas arteriovenosas; 
  13. arritmias cardíacas; cardiopatias congênitas no adulto;
  14.  próteses valvares e dispositivos cardíacos implantados; 
  15. doença cerebrovascular; 
  16. doença renal crônica;
  17.  imunossuprimidos;
  18.  anemia falciforme; 
  19. obesidade mórbida; 
  20. síndrome de down; 
  21. cirrose hepática.

COMPROVANTES EXIGIDOS

Iniciada nesta segunda-feira (3) pelo governo do Estado, a estratégia de vacinação local será definida por cada município. Como comprovação para a vacinação, deverá ser apresentado um dos documentos abaixo, além do documento de identificação com foto:
  • Laudo médico;
  • Prescrição médica;
  • Declaração do enfermeiro do serviço de saúde onde o usuário faz tratamento.
Adicionalmente, poderão ser utilizados os cadastros já existentes dentro das unidades de saúde.
A data do documento comprobatório deverá ser de 2018 em diante, ou seja, dos últimos três anos, para condições permanentes e 90 dias para condições adquiridas e transitórias (gestantes e puérperas), e os serviços de vacinação deverão reter a cópia.

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