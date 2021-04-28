Covid-19: mais de 40 mil grávidas começam a ser vacinadas em maio no ES

VACINA COVID-19 X VACINA INFLUENZA

As questões relacionadas ao escalonamento de idade da Fase II, a Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) informou que vai discutir como essa medida será operacionalizada no Estado. A Sesa vai promover discussões na câmara técnica formada por representantes do governo do Estado e gestores da Saúde nos municípios capixabas.

A coordenadora do Programa de Imunizações da Sesa, Danielle Grillo, estima que a vacinação do público com comorbidade seja iniciada entre os dias 6 e 7 de maio. "Tudo indica que, com a remessa da próxima semana, o Estado já inicie a vacinação das pessoas com comorbidades e desse público de gestantes e puérperas", adiantou.

A expectativa do governo do Estado é que as gestantes e puérperas sejam imunizadas com doses da AstraZeneca. As ampolas da Coronavac que forem enviadas pelo governo federal serão usadas para aplicação da segunda dose nos capixabas.

Questionada sobre a estratégia para acessar as gestantes e mulheres no estado de puerpério, Danielle Grillo disse que esse público é mapeado pelos municípios. "Através das equipes de Atenção Primária, os municípios vão fazer o chamamento dessas gestantes para vacinação. As estratégias são variadas. Tem município que faz vacinação em domicílio, faz busca ativa por meio de agente comunitário de saúde, enquanto outros fazem agendamento on-line".

O governo do Estado pretende rever questões sobre as comorbidades que foram pontuadas na nota técnica do Ministério da Saúde, como a definição de escalonamento de idade como critério de vacinação. Para receber o imunizante, o cidadão terá de apresentar um comprovante de que está acometido com alguma comorbidade, seja prescrição ou laudo médico. Serão aceitos documentos com validade dos últimos três anos, ou seja, a partir de 2018. Danielle Grillo explicou que uma cópia do que for apresentado ficará retida no serviço de vacinação. O objetivo é coibir fraude.