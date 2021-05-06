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Reflexos positivos

Covid-19 no ES: vacinação reduz internações e mortes dos mais idosos

Gráficos divulgados pela pós-doutora em epidemiologia Ethel Maciel mostram quedas acentuadas em quem tem 80 anos ou mais. Dados foram retirados do Painel Covid-19, da Sesa

Publicado em 06 de Maio de 2021 às 15:53

Larissa Avilez

Larissa Avilez

Publicado em 

06 mai 2021 às 15:53
Drive-thru para vacinação de idosos no Rio Grande do Sul
Os idosos com mais de 80 anos de idade puderam tomar a primeira dose ainda nos primeiros meses de 2021 Crédito: Gustavo Vara
A vacinação contra a Covid-19 no Espírito Santo já está fazendo com que o número de internações e de mortes diminua entre as pessoas mais idosas – é o que apontam os dados das primeiras 17 semanas epidemiológicas deste ano, retirados do Painel Covid-19 e divulgados pela pós-doutora em epidemiologia Ethel Maciel.
Covid-19 no ES- vacinação reduz internações e mortes dos mais idosos
Nas redes sociais, ela publicou dois gráficos: o primeiro mostra o percentual de cada faixa etária no total de hospitalizações, e o segundo trata da porcentagem em relação aos óbitos. Cada cor corresponde a um grupo etário, e as linhas tracejadas indicam quando a vacinação desta parcela da população teve início.
Gráfico mostra a porcentagem de cada faixa etária no total de internações por Covid-19 no ES
Gráfico mostra a porcentagem de cada faixa etária no total de internações por Covid-19 no ES Crédito: Reprodução | Redes Sociais
"A cor verde, por exemplo, corresponde à faixa etária de 90 a 95 anos. Então, a vacinação dela começou na semana epidemiológica cinco. A linha vermelha é de quem tem entre 85 e 90 anos, cuja imunização teve início duas semanas epidemiológicas depois, na de número sete, e assim vai", esclareceu Ethel.
No Estado, quem tinha mais de 80 anos pode se vacinar contra o novo coronavírus a partir do final de fevereiro. Isso significa que esses idosos já completaram a imunização (no caso da Coronavac) ou estão prestes a fazê-la (com a Astrazeneca). Justamente a partir desta faixa etária, as quedas se mostram mais acentuadas.
Gráfico mostra a porcentagem de cada faixa etária no total de mortes por Covid-19 no ES
Gráfico mostra a porcentagem de cada faixa etária no total de mortes por Covid-19 no ES Crédito: Reprodução | Redes Sociais
"Naquelas faixas etárias que já iniciaram a vacinação há mais tempo e que, provavelmente, já têm a segunda dose, a gente vê que a linha de hospitalização e óbitos cai muito mais. É natural também que as reduções sejam sentidas primeiro nas internações e, depois, nos óbitos", explicou a epidemiologista.
Para a especialista, o resultado é bastante animador. "Nós já sabíamos que as vacinas iriam controlar essa pandemia e, agora, nós estamos tendo os dados para mostrar isso. Naqueles grupos mais idosos, com uma vacinação mais completa, a gente já consegue ver o resultado, com uma queda bem importante", concluiu.

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