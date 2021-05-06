Os idosos com mais de 80 anos de idade puderam tomar a primeira dose ainda nos primeiros meses de 2021 Crédito: Gustavo Vara

A vacinação contra a Covid-19 no Espírito Santo já está fazendo com que o número de internações e de mortes diminua entre as pessoas mais idosas – é o que apontam os dados das primeiras 17 semanas epidemiológicas deste ano, retirados do Painel Covid-19 e divulgados pela pós-doutora em epidemiologia Ethel Maciel

Your browser does not support the audio element. Covid-19 no ES- vacinação reduz internações e mortes dos mais idosos

Nas redes sociais, ela publicou dois gráficos : o primeiro mostra o percentual de cada faixa etária no total de hospitalizações, e o segundo trata da porcentagem em relação aos óbitos. Cada cor corresponde a um grupo etário, e as linhas tracejadas indicam quando a vacinação desta parcela da população teve início.

Gráfico mostra a porcentagem de cada faixa etária no total de internações por Covid-19 no ES Crédito: Reprodução | Redes Sociais

"A cor verde, por exemplo, corresponde à faixa etária de 90 a 95 anos. Então, a vacinação dela começou na semana epidemiológica cinco. A linha vermelha é de quem tem entre 85 e 90 anos, cuja imunização teve início duas semanas epidemiológicas depois, na de número sete, e assim vai", esclareceu Ethel.

Gráfico mostra a porcentagem de cada faixa etária no total de mortes por Covid-19 no ES Crédito: Reprodução | Redes Sociais

"Naquelas faixas etárias que já iniciaram a vacinação há mais tempo e que, provavelmente, já têm a segunda dose, a gente vê que a linha de hospitalização e óbitos cai muito mais. É natural também que as reduções sejam sentidas primeiro nas internações e, depois, nos óbitos", explicou a epidemiologista.