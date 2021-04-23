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Imunização

Vacina da AstraZeneca continua a ter balanço de benefícios positivo

A Agência de Medicamentos Europeia (EMA, na sigla em inglês) também afirmou que os casos de coágulos após a imunização são "muito raros"

Publicado em 23 de Abril de 2021 às 15:33

Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

23 abr 2021 às 15:33
Vacina de Oxford
A vacina de Oxford/AstraZeneca Crédito: Carlos Alberto Silva
A Agência de Medicamentos Europeia (EMA, na sigla em inglês) afirma que os benefícios da vacina da AstraZeneca contra a covid-19 superam seus riscos em adultos de todas as faixas etárias e que os casos de coágulos após a imunização são "muito raros". As declarações contam de uma atualização da EMA sobre o tema, divulgada nesta sexta-feira (23).
A vacina, conhecida como Vaxzevria, está autorizada para uso na União Europeia para prevenir a covid-19.
Ela é apontada pela EMA como eficiente para evitar hospitalizações e mortes pelo vírus, com a maioria de seus efeitos colaterais "geralmente leves ou moderados", durante poucos dias.
"Os efeitos colaterais mais sérios são de coágulos sanguíneos pouco usuais com poucas plaquetas no sangue, com ocorrência estimada em 1 a cada 100 mil pessoas vacinadas", diz a agência em seu comunicado.
No período de quatro meses da aplicação da vacina na UE, a eficácia dela é por enquanto de 80%, segundo a EMA.

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