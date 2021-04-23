Vacinados contra a Covid-19 no Brasil chegam a 27,9 milhões

Somando as vacinas de primeira e segunda dose aplicadas, o Brasil administrou 812.977 doses nesta quinta-feira Crédito: Matheus Martins/TV Gazeta Sul

O número de pessoas vacinadas com ao menos uma dose contra a covid-19 no Brasil chegou nesta quinta-feira, 22, a 27.945.152, o equivalente a 13,2% da população total. Nas últimas 24 horas, 421.921 pessoas receberam a primeira dose da vacina, de acordo com dados reunidos pelo consórcio de veículos de imprensa junto a secretarias de 26 Estados e Distrito Federal.

Entre os mais de 27 milhões de vacinados, 11,3 milhões receberam a segunda dose, o que representa 5,35% da população com a imunização completa contra o novo coronavírus. Nas últimas 24 horas, 391.056 pessoas receberam essa dose de reforço. Somando as vacinas de primeira e segunda dose aplicadas, o Brasil administrou 812.977 doses nesta quinta-feira.