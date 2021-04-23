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13,2% da população

Vacinados contra a Covid-19 no Brasil chegam a 27,9 milhões

Nas últimas 24 horas, 421.921 pessoas receberam a vacina pela primeira vez, de acordo com dados reunidos pelo consórcio de veículos de imprensa junto a secretarias de 26 Estados

Publicado em 22 de Abril de 2021 às 21:26

Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

22 abr 2021 às 21:26
Apesar do agendamento ser feito pelo telefone, algumas pessoas foram até as unidades de saúde
Somando as vacinas de primeira e segunda dose aplicadas, o Brasil administrou 812.977 doses nesta quinta-feira Crédito: Matheus Martins/TV Gazeta Sul
O número de pessoas vacinadas com ao menos uma dose contra a covid-19 no Brasil chegou nesta quinta-feira, 22, a 27.945.152, o equivalente a 13,2% da população total. Nas últimas 24 horas, 421.921 pessoas receberam a primeira dose da vacina, de acordo com dados reunidos pelo consórcio de veículos de imprensa junto a secretarias de 26 Estados e Distrito Federal.
Entre os mais de 27 milhões de vacinados, 11,3 milhões receberam a segunda dose, o que representa 5,35% da população com a imunização completa contra o novo coronavírus. Nas últimas 24 horas, 391.056 pessoas receberam essa dose de reforço. Somando as vacinas de primeira e segunda dose aplicadas, o Brasil administrou 812.977 doses nesta quinta-feira.
Em termos proporcionais, o Rio Grande do Sul é o Estado que mais vacinou sua população até aqui: 17,46% dos habitantes receberam ao menos a primeira dose. A porcentagem mais baixa é encontrada em Mato Grosso, onde 9,26% receberam a vacina. Em números absolutos, o maior número de vacinados com a primeira dose está em São Paulo (6,69 milhões), seguido por Minas Gerais (2,76 milhões) e Bahia (2,27 milhões).

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