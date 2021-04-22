A Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) vai começar a distribuir aos municípios, nesta sexta-feira (23), a vacina para imunizar os professores contra a Covid-19. O Espírito Santo vai receber do Ministério da Saúde uma remessa com 70.400 doses, das quais 5% fazem parte da reserva técnica que são destinadas à imunização de trabalhadores da educação e forças de segurança.
Covid-19 no ES - mais de 2,4 mil professores vão ser vacinados inicialmente
Para os educadores, a previsão é de 2.464 doses nesta primeira semana. Ainda pela manhã, a Sesa vai encaminhar as vacinas para as regionais Sul, Norte e Noroeste e, à tarde, para a Metropolitana. O início da imunização para esse grupo depende do planejamento dos municípios.
Algumas regras, porém, já foram definidas e a vacinação começa pelo grupo de 50 a 59 anos, da rede pública ou privada. Os professores da educação básica que estão em regência de sala de aula, ou seja, na ativa, terão prioridade na fila. A Secretaria de Estado da Educação (Sedu) estima 7.680 profissionais nessa faixa etária e, portanto, em torno de 32% serão contemplados neste momento.
Professores e policiais começam a ser vacinados a partir de uma estratégia do governo do Estado, que decidiu antecipar a imunização das duas categorias com a reserva técnica que é enviada pelo Ministério da Saúde. Assim, o Espírito Santo contempla os dois grupos prioritários com um excedente, mas não afeta o planejamento de imunização de outros públicos que estão à frente, como idosos e pessoas com comorbidades. Na semana passada, um ato simbólico no Palácio Anchieta marcou o início da vacinação dos trabalhadores da educação.