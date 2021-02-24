Espírito Santo recebeu novos lotes de vacina com 61 mil unidades Crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil

No total, foram enviadas pelo Ministério da Saúde ao Estado 61 mil doses de vacinas para dar continuidade à campanha de vacinação contra o coronavírus, sendo 38 mil frascos da AstraZeneca/Oxford e 23 mil da Coronavac, produzida pela parceria entre o laboratório Sinovac e o Instituto Butantan.

Your browser does not support the audio element. ES vai iniciar vacinação de idosos a partir de 80 anos com novas doses

Segundo a Secretaria Estadual de Saúde (Sesa) , o ministério, por meio do Programa Nacional de Imunização, definiu o envio de 100% de doses para completar a imunização de idosos de 85 a 89 anos, mais 24% da população de 80 a 84 anos e 8% para trabalhadores da saúde. O quantitativo enviado obedece a critérios de proporcionalidade das populações dos grupos prioritários.

Para o esquema de aplicação, o Estado seguirá a orientação do Ministério da Saúde de uso de todas as primeiras doses da AstraZeneca/Oxford, com a garantia de envio da segunda dose posteriormente, uma vez que tem intervalo de 12 semanas. Já no caso da Coronavac serão reservadas as ampolas da segunda dose da Coronavac, para aplicação em intervalo de até quatro semanas.

As novas doses estão armazenadas na Central Estadual de Rede de Frio, localizada em Vitória, para cadastramento, e devem ser distribuídas aos municípios da Região Metropolitana e regionais de saúde do Norte, Sul e Central a partir de quinta-feira (25). A partir daí, elas serão aplicadas na população.

PRIMEIRA FASE

O Ministério da Saúde definiu como público prioritário da primeira fase da Campanha de Vacinação trabalhadores da saúde; pessoas maiores de 60 anos residentes em instituições de longa permanência; pessoas maiores de 18 anos com deficiência residentes em Residências Inclusivas; indígenas aldeados; e idosos acima dos 75 anos.

Segundo à Sesa, devido ao cenário de escassez de vacinas no Brasil, o Estado pactuou com os municípios medidas por meio da Comissão Intergestores Bipartite, visando a garantir a vacinação de forma ordenada aos trabalhadores da saúde e aos idosos, com resoluções de escalonamento dos grupos até a sua totalidade. Para os demais grupos foram garantidos 100% da vacinação ao total da sua população, tanto da primeira quanto da segunda dose.

No momento, o Estado apresenta 81% da população de trabalhadores da saúde imunizada e antecipou, desde o último dia 17 de fevereiro, a vacinação de idosos de 85 a 89 anos. Em relação aos idosos, a orientação aos municípios é, de acordo com a Resolução CIB Nº013, ao atingir 90% da imunização de um grupo, ampliar a vacinação para o grupo seguinte, em conformidade com os cenários de disponibilidade da vacina.