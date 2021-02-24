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Campanha de vacinação

ES recebe mais 61 mil doses de vacinas contra a Covid-19

São 38 mil frascos do imunizante da Oxford/AstraZeneca e 23 mil unidades da Coronavac. Distribuição para os municípios está prevista para quinta (25)

Publicado em 24 de Fevereiro de 2021 às 10:16

Daniel Pasti

Daniel Pasti

Publicado em 

24 fev 2021 às 10:16
Chegada das vacinas da Oxford/AstraZeneca à Vila Velha
Frasco de vacina contra a Covid-19 Crédito: William Caldeira/Secom PMVV
Espírito Santo recebeu 61 mil novas doses de vacinas contra a Covid-19, na manhã desta quarta-feira (24), para dar continuidade à campanha de vacinação. São 38 mil frascos do imunizante da Oxford/AstraZeneca e 23 mil unidades da Coronavac (Sinovac/Butantan), segundo a Secretaria Estadual de Saúde (Sesa). 
Para essa nova remessa, o Ministério da Saúde, por meio do Programa Nacional de Imunização, definiu o envio de 100% de doses para completar a imunização de idosos de 85 a 89 anos, mais 24% da população de 80 a 84 anos e 8% para trabalhadores da Saúde. O quantitativo enviado obedece a critérios de proporcionalidade das populações dos grupos prioritários, explicou a Sesa. 
ES vai receber mais 61 mil doses de vacinas contra a Covid-19
Os novos frascos de vacina que chegaram ao Espírito Santo serão encaminhadas à Central Estadual de Rede de Frio, localizada em Vitória, para cadastramento. A previsão de distribuição aos municípios da Região Metropolitana e envio às regionais de saúde da região Norte, Sul e Central é para quinta-feira (25).
Para o esquema de aplicação, o Estado seguirá a orientação do Ministério da Saúde de uso de todas as primeiras doses da AstraZeneca/Oxford, com a garantia de envio da segunda dose posteriormente, uma vez que tem intervalo de 12 semanas. Já no caso da Coronavac serão reservadas as ampolas da segunda dose da Coronavac, para aplicação em intervalo de até quatro semanas.

PRIORIDADE

O Ministério da Saúde definiu como público prioritário da primeira fase da Campanha de Vacinação trabalhadores da saúde; pessoas maiores de 60 anos residentes em instituições de longa permanência; pessoas maiores de 18 anos com deficiência residentes em Residências Inclusivas; indígenas aldeados; e idosos acima dos 75 anos.
Segundo à Sesa, devido ao cenário de escassez de vacinas no Brasil, o Estado pactuou com os municípios medidas por meio da Comissão Intergestores Bipartite, visando a garantir a vacinação de forma ordenada aos trabalhadores da saúde e aos idosos, com resoluções de escalonamento dos grupos até a sua totalidade. Para os demais grupos foram garantidos 100% da vacinação ao total da sua população, tanto da primeira quanto da segunda dose.
No momento, o Estado apresenta 81% da população de trabalhadores da saúde imunizada e antecipou, desde o último dia 17 de fevereiro, a vacinação de idosos de 85 a 89 anos. Em relação aos idosos, a orientação aos municípios é, de acordo com a Resolução CIB Nº013, ao atingir 90% da imunização de um grupo, ampliar a vacinação para o grupo seguinte, em conformidade com os cenários de disponibilidade da vacina.
Consta no Painel Vacinação, da Secretaria do Estado de Saúde (Sesa), que o Espírito Santo já recebeu até o momento 207.420 doses da vacina contra o coronavírus. Mais de 150 mil unidades já foram distribuídas para aplicação da primeira dose e em torno de 52 mil foram disponibilizadas para a segunda dose. Segundo a secretaria, o grupo prioritário de vacinação é composto por cerca de 173 mil pessoas.

Atualização

24/02/2021 - 11:20
Após publicação da reportagem com a previsão de doses que o Espírito Santo iria receber do Ministério da Saúde, a Secretaria Estadual de Saúde (Sesa) confirmou o recebimento das vacinas. A matéria foi atualizada. 

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