Coronavírus: ES registra 6.323 mortes e passa de 320 mil casos

Empresária vai ter que fornecer máscaras contra Covid-19 após cometer crime tributário Crédito: Freepik

Espírito Santo nesta terça-feira (23), totalizando 6.323 óbitos provocados pelo coronavírus desde o início da pandemia, em março de 2020. Os dados são do Secretaria de Estado da Saúde (Sesa). Mais 25 mortes foram registradas nonesta terça-feira (23), totalizando 6.323 óbitos provocados pelo coronavírus desde o início da pandemia, em março de 2020. Os dados são do Painel Covid-19 , ferramenta da

Nas últimas 24 horas, foram identificados 1.371 novos casos, chegando a 320.183 pessoas infectadas desde o início da pandemia.

Entre os municípios, Vila Velha se mantém com o maior número de moradores infectados: são 41.674. Na sequência, aparecem Serra (40.370), Vitória (35.194) e Cariacica (25.203).

Jardim Camburi, na Capital, segue no topo do ranking dos bairros, com 5.334 pessoas contaminadas desde o início da contagem, seguido pela Praia da Costa, em Vila Velha, com 4.695.

A quantidade de curados em todo o Estado chegou a 302.405. Já a taxa de letalidade da Covid-19 se mantém em 2%, e mais de 959 mil testes já foram realizados no Espírito Santo.