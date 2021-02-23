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Pandemia

Coronavírus: ES registra 6.323 mortes e passa de 320 mil casos

Segundo a Secretaria de Saúde (Sesa), foram 25 mortes e 1.371 casos confirmados em apenas 24 horas

Publicado em 

23 fev 2021 às 17:00

Publicado em 23 de Fevereiro de 2021 às 17:00

Empresária vai ter que fornecer máscaras contra Covid-19 após cometer crime tributário
Empresária vai ter que fornecer máscaras contra Covid-19 após cometer crime tributário Crédito: Freepik
Mais 25 mortes foram registradas no Espírito Santo nesta terça-feira (23), totalizando 6.323 óbitos provocados pelo coronavírus desde o início da pandemia, em março de 2020. Os dados são do Painel Covid-19, ferramenta da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa)
Nas últimas 24 horas, foram identificados 1.371 novos casos, chegando a 320.183 pessoas infectadas desde o início da pandemia.
Entre os municípios, Vila Velha se mantém com o maior número de moradores infectados: são 41.674. Na sequência, aparecem Serra (40.370), Vitória (35.194) e Cariacica (25.203). 
Jardim Camburi, na Capital, segue no topo do ranking dos bairros, com 5.334 pessoas contaminadas desde o início da contagem, seguido pela Praia da Costa, em Vila Velha, com 4.695.
A quantidade de curados em todo o Estado chegou a 302.405. Já a taxa de letalidade da Covid-19 se mantém em 2%, e mais de 959 mil testes já foram realizados no Espírito Santo.
A vacinação contra a Covid-19 também avança no Estado. Até o momento, 111.041 pessoas já receberam a primeira dose da vacina  no Espírito Santo.

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