Como as escolas do ES vão receber os alunos da educação especial

Crianças com síndrome de down em atividade artística: escolas devem contratar profissionais para a educação especial Crédito: Freepik

A retomada gradativa das atividades presenciais nas escolas em 2021 é cercada de desafios, decorrentes da pandemia da Covid-19 , e pode ser ainda mais complexa para as crianças e adolescentes da educação especial.

Na rede pública, profissionais especializados são contratados para atendê-los, mas o processo de seleção nem sempre acontece antes do início das aulas. Essa é a preocupação de algumas famílias no Estado.

Gerente da Assessoria de Educação Especial da Secretaria de Estado da Educação (Sedu) , Giovanne Berger ressalta que os alunos com deficiência são contemplados igualmente aos demais estudantes, no protocolo e nas diretrizes pedagógicas operacionais, e que estavam autorizados a retornar às aulas presenciais na mesma data, embora as famílias ainda tenham a opção de manter os filhos exclusivamente em atividades remotas.

A seleção de pessoal, entretanto, é realizada à medida que surgem as demandas. Giovanne conta que, para os cuidadores - profissionais que dão assistência a alunos na alimentação e higienização, por exemplo - a Sedu já havia autorizado a renovação do contrato de 2020, considerando a excepcionalidade do momento de pandemia.

Para intérprete e instrutor de Libras, o processo de contratação é realizado pelas Superintendências Regionais de Educação (SREs), que atendem as escolas quando solicitam um profissional a partir da matrícula do estudante.

Giovanne reconhece, porém, que às vezes não há um profissional para atender o aluno com deficiência assim que as aulas começam. "Quando é um aluno que já estudava na escola, já existe a autorização de processo para contratação. Mas se é um novo, que veio de transferência, está entrando na rede agora, é preciso fazer um processo de autorização para incluir esse estudante no atendimento especializado. Também acontece de a rede não ter profissional para atender à deficiência desse aluno, e precisamos contratar", pontua.

Mas a gerente frisa que a Sedu está atenta a todos os alunos que necessitam de alguma assistência para poder acompanhar as atividades escolares. "Estamos trabalhando para garantir que os direitos desses estudantes sejam preservados; nenhum vai ficar sem atendimento", assegura Giovanne, acrescentando que, na rede estadual, estão matriculados mais de 3,3 mil alunos para acompanhamento especializado.

REDE MUNICIPAL

Em Vitória , a Secretaria de Educação afirma, por nota, que os estudantes da modalidade Educação Especial permanecerão com seus direitos de inclusão escolar garantidos, respeitando a matrícula na unidade de ensino e acesso ao processo de ensino aprendizagem em sala de aula comum, com a adequação curricular e os cuidados pertinentes aos protocolos de saúde para prevenção da contaminação por Covid-19.

"Nesse sentido, a escola deve seguir as mesmas orientações direcionadas aos demais estudantes, com anuência de suas famílias. A secretaria orienta que é preciso ter maior atenção aos estudantes com comprometimentos severos que os impossibilitem de seguir os protocolos sanitários de segurança", descreve.

Ainda na nota, a secretaria relacionou cuidados específicos para os alunos da educação especial, tais como evitar rodízio de profissionais para fazer o atendimento dos estudantes e ter maior atenção aos protocolos de higienização e distanciamento durante o atendimento educacional. Sobre a contratação de pessoal para realizar essa assistência, no entanto, a prefeitura não deu informações.

Em Vila Velha , a retomada das atividades do ano letivo de 2021 ocorre nesta segunda-feira (22), mas de forma remota. "Posteriormente, os pais ou responsáveis dos alunos poderão optar pelo retorno presencial, ou remoto no modelo híbrido, conforme o calendário escolar do município", aponta a Secretaria de Educação, em nota.

A secretaria afirma, ainda, que está em processo de aquisição de tecnologia assistiva para dar suporte ao desenvolvimento das crianças, e os profissionais especializados já estão contratados. "Assim como os demais professores da rede de ensino, os da educação especial passarão neste início de ano letivo por um processo de orientação e formação. Cada caso de estudante da Educação Especial será olhado individualmente, atendendo os anseios das famílias, garantindo a segurança sanitária e o ensino", finaliza.

A Secretaria de Educação de Cariacica informa que enviou para as unidades de ensino da rede o Plano de Retorno às Aulas Presenciais, em que estão descritos todos os procedimentos e orientações para receber os alunos da educação especial. Segundo nota do órgão, essa área será acompanhada de maneira mais intensa, e as ações de apoio socioemocional serão realizadas de forma prioritária.

Quanto aos profissionais especializados para atender este público, a secretaria garante que já possui um grande número de educadores capacitados na rede municipal de ensino, mas está em fase de contratação de profissionais para complementar o quadro e atender toda a demanda.