CBN Vitória ao vivo: entenda o risco da extinção de vagalumes e saiba como estão as obras da BR-101

No programa desta quarta (13), das 9h30 às 12h, entrevistados e comentaristas debatem os principais assuntos do Espírito Santo e do mundo

Publicado em 13 de agosto de 2025 às 09:20

No programa CBN Vitória desta quarta (13), das 9h30 às 12h, você acompanha o que é notícia no Espírito Santo e debate conosco os principais assuntos do dia! No quadro Meio Ambiente e Sustentabilidade, o comentarista Marco Bravo fala sobre o risco de extinção dos vagalumes. Às 10h, Fernanda Queiroz entrevista o coordenador de obras da EcoRodovias, Luís Ricardo Guimarães, que fala sobre o andamento das obras da BR-101 no Sul do Estado.

