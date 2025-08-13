Home
>
Cotidiano
>
Após votação, veja os novos uniformes escolares da rede estadual no ES

Após votação, veja os novos uniformes escolares da rede estadual no ES

Governo do Estado divulgou novo modelo escolhido e anunciou que novos uniformes serão produzidos por detentos e distribuídos sem custo aos estudantes

Felipe Sena

Repórter / [email protected]

Publicado em 13 de agosto de 2025 às 08:25

Apresentação do novo uniforme da Rede Estadual
Apresentação do novo uniforme da Rede Estadual Crédito: Divulgação Sedu-ES

Com estudantes "trajados" e no "visu", o governo do Espírito Santo apresentou, na segunda-feira (11), o novo modelo de uniforme escolar que será usado por cerca de 200 mil estudantes da rede pública estadual a partir de 2026. O design do grupo Traço Capixaba, na cor azul-marinho, foi o escolhido em votação popular – que contou com mais de 26 mil participantes, entre alunos, professores, gestores, pais e responsáveis.

Recomendado para você

Governo do Estado divulgou novo modelo escolhido e anunciou que novos uniformes serão produzidos por detentos e distribuídos sem custo aos estudantes

Após votação, veja os novos uniformes escolares da rede estadual no ES

O prêmio principal sorteado na noite de terça (12) era de R$ 39.295.966,90, mas nenhum apostador acertou os seis números.

Aposta de Vitória acerta a quina da Mega-Sena e vai receber R$ 40 mil

Doença foi apontada como causa da morte de 200 animais em Muqui, no Sul do Espírito Santo; Secretário de Estado do Meio Ambiente divulgou informação

Governo do ES compra 25 mil doses de vacina após surto de cinomose

Novos uniformes da rede estadual de educação
Proposta do Grupo Traço Capixaba, que foi a escolhida Crédito: Divulgação Sedu

A apresentação aconteceu no Palácio Anchieta, em Vitória, com um desfile que mostrou as peças. Segundo o governo do Estado, o objetivo é oferecer um uniforme moderno, confortável e prático, reforçando a identidade dos alunos com a escola. O governador Renato Casagrande (PSB) destacou que o conjunto será distribuído gratuitamente, o que ele afirma que representa um alívio financeiro para as famílias.

Quero agradecer a todos que ajudaram a criar esses modelos. Serão mais de 200 mil alunos usando o uniforme escolhido por mais de 26 mil votantes. Quando ofertamos o novo conjunto de forma gratuita é também um alívio financeiro para muitas famílias

Renato Casagrande

Governador do Espírito Santo

Em entrevista ao programa Bom Dia ES, da TV Gazeta, a estudante Cláudia dos Santos, conhecida como Cacau, é capixaba, mas faz parte de uma etnia indígena do extremo Sul da Bahia, destacou que o novo uniforme é uma peça importante para a representatividade. 

Cláudia dos Santos, a Cacau, falou sobre representatividade
Cláudia dos Santos, a Cacau, falou sobre representatividade Crédito: Rodrigo Gomes

Estou representando etnias indígenas aqui do Espírito Santo e de outras regiões também. É muito importante que pessoas não brancas sejam ouvidas e sejam lembradas

Cláudia dos Santos

Estudante

Peças serão confeccionadas por detentos

As peças — cerca de 800 mil itens — serão produzidas por detentos do Sistema Prisional, por meio do programa Costurando o Futuro, em parceria com a Secretaria de Estado da Justiça (Sejus). “Os detentos estão pagando por um erro que cometeram, mas recebendo a oportunidade de aprender um ofício para, quando saírem, terem uma segunda chance”, disse Casagrande.

O secretário de Estado da Justiça, Rafael Pacheco, destacou que a confecção dos uniformes pelos internos vai além da produção. “Trata-se de uma oportunidade de transformação social, onde esses indivíduos podem recomeçar suas vidas, adquirindo capacitação e uma chance real de reinserção na sociedade”, afirmou.

Novo uniforme será entregue sem custo

O secretário de Estado da Educação, Vitor de Angelo, afirmou que esta será a primeira vez que o uniforme será entregue gratuitamente a todos os alunos da rede estadual. “Essa entrega gratuita representa um avanço importante para a equidade no ambiente escolar e para o apoio às famílias”, disse. O novo uniforme será distribuído a partir de 2026.

Opções de uniformes para alunos da rede estadual
Opções de uniformes que foram votadas. Proposta vencedora (primeira à esquerda) do grupo Traço Capixaba Crédito: Divulgação Sedu

Este vídeo pode te interessar

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

A Gazeta integra o

The Trust Project
Saiba mais