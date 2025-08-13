Confira modelo vencedor

Após votação, veja os novos uniformes escolares da rede estadual no ES

Governo do Estado divulgou novo modelo escolhido e anunciou que novos uniformes serão produzidos por detentos e distribuídos sem custo aos estudantes

Felipe Sena Repórter / [email protected]

Publicado em 13 de agosto de 2025 às 08:25

Apresentação do novo uniforme da Rede Estadual Crédito: Divulgação Sedu-ES

Com estudantes "trajados" e no "visu", o governo do Espírito Santo apresentou, na segunda-feira (11), o novo modelo de uniforme escolar que será usado por cerca de 200 mil estudantes da rede pública estadual a partir de 2026. O design do grupo Traço Capixaba, na cor azul-marinho, foi o escolhido em votação popular – que contou com mais de 26 mil participantes, entre alunos, professores, gestores, pais e responsáveis.

Proposta do Grupo Traço Capixaba, que foi a escolhida Crédito: Divulgação Sedu

A apresentação aconteceu no Palácio Anchieta, em Vitória, com um desfile que mostrou as peças. Segundo o governo do Estado, o objetivo é oferecer um uniforme moderno, confortável e prático, reforçando a identidade dos alunos com a escola. O governador Renato Casagrande (PSB) destacou que o conjunto será distribuído gratuitamente, o que ele afirma que representa um alívio financeiro para as famílias.

Quero agradecer a todos que ajudaram a criar esses modelos. Serão mais de 200 mil alunos usando o uniforme escolhido por mais de 26 mil votantes. Quando ofertamos o novo conjunto de forma gratuita é também um alívio financeiro para muitas famílias Renato Casagrande Governador do Espírito Santo

Em entrevista ao programa Bom Dia ES, da TV Gazeta, a estudante Cláudia dos Santos, conhecida como Cacau, é capixaba, mas faz parte de uma etnia indígena do extremo Sul da Bahia, destacou que o novo uniforme é uma peça importante para a representatividade.

Cláudia dos Santos, a Cacau, falou sobre representatividade Crédito: Rodrigo Gomes

Estou representando etnias indígenas aqui do Espírito Santo e de outras regiões também. É muito importante que pessoas não brancas sejam ouvidas e sejam lembradas Cláudia dos Santos Estudante

Peças serão confeccionadas por detentos

As peças — cerca de 800 mil itens — serão produzidas por detentos do Sistema Prisional, por meio do programa Costurando o Futuro, em parceria com a Secretaria de Estado da Justiça (Sejus). “Os detentos estão pagando por um erro que cometeram, mas recebendo a oportunidade de aprender um ofício para, quando saírem, terem uma segunda chance”, disse Casagrande.

O secretário de Estado da Justiça, Rafael Pacheco, destacou que a confecção dos uniformes pelos internos vai além da produção. “Trata-se de uma oportunidade de transformação social, onde esses indivíduos podem recomeçar suas vidas, adquirindo capacitação e uma chance real de reinserção na sociedade”, afirmou.

Novo uniforme será entregue sem custo

O secretário de Estado da Educação, Vitor de Angelo, afirmou que esta será a primeira vez que o uniforme será entregue gratuitamente a todos os alunos da rede estadual. “Essa entrega gratuita representa um avanço importante para a equidade no ambiente escolar e para o apoio às famílias”, disse. O novo uniforme será distribuído a partir de 2026.

Opções de uniformes que foram votadas. Proposta vencedora (primeira à esquerda) do grupo Traço Capixaba Crédito: Divulgação Sedu

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta