Após votação, veja os novos uniformes escolares da rede estadual no ES

Com estudantes "trajados" e no "visu", o governo do Espírito Santo apresentou, na segunda-feira (11), o novo modelo de uniforme escolar que será usado por cerca de 200 mil estudantes da rede pública estadual a partir de 2026. O design do grupo Traço Capixaba, na cor azul-marinho, foi o escolhido em votação popular – que contou com mais de 26 mil participantes, entre alunos, professores, gestores, pais e responsáveis.
A apresentação aconteceu no Palácio Anchieta, em Vitória, com um desfile que mostrou as peças. Segundo o governo do Estado, o objetivo é oferecer um uniforme moderno, confortável e prático, reforçando a identidade dos alunos com a escola. O governador Renato Casagrande (PSB) destacou que o conjunto será distribuído gratuitamente, o que ele afirma que representa um alívio financeiro para as famílias.
Em entrevista ao programa Bom Dia ES, da TV Gazeta, a estudante Cláudia dos Santos, conhecida como Cacau, é capixaba, mas faz parte de uma etnia indígena do extremo Sul da Bahia, destacou que o novo uniforme é uma peça importante para a representatividade.
As peças — cerca de 800 mil itens — serão produzidas por detentos do Sistema Prisional, por meio do programa Costurando o Futuro, em parceria com a Secretaria de Estado da Justiça (Sejus). “Os detentos estão pagando por um erro que cometeram, mas recebendo a oportunidade de aprender um ofício para, quando saírem, terem uma segunda chance”, disse Casagrande.
O secretário de Estado da Justiça, Rafael Pacheco, destacou que a confecção dos uniformes pelos internos vai além da produção. “Trata-se de uma oportunidade de transformação social, onde esses indivíduos podem recomeçar suas vidas, adquirindo capacitação e uma chance real de reinserção na sociedade”, afirmou.
O secretário de Estado da Educação, Vitor de Angelo, afirmou que esta será a primeira vez que o uniforme será entregue gratuitamente a todos os alunos da rede estadual. “Essa entrega gratuita representa um avanço importante para a equidade no ambiente escolar e para o apoio às famílias”, disse. O novo uniforme será distribuído a partir de 2026.
