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Pandemia

Coronavírus: ES registra 9.791 mortes e passa de 444 mil casos

Segundo dados da Secretaria de Saúde (Sesa), foram contabilizados 57 mortes e 1.683 novos casos nas últimas 24 horas

Publicado em 06 de Maio de 2021 às 16:58

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

06 mai 2021 às 16:58
Primeiro paciente vindo de Rondônia que chegou neste domingo, às 14h, no Aeroporto de Vitória. O paciente foi transferido para o Hospital Estadual Dr. Jayme Santos Neves.
Pacientes com Covid-19 continuam chegando aos hospitais do ES Crédito: Helio Filho/Secom ES
Mais 57 mortes foram registradas no Espírito Santo nesta quinta-feira (06). O número total de óbitos provocados pelo coronavírus, desde o início da pandemia em março de 2020, chegou a 9.791. Os dados são do Painel Covid-19, ferramenta da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa)
Nas últimas 24 horas, foram identificados 1.683 novos casos, chegando a 444.904  pessoas infectadas desde o início da pandemia.

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Na lista dos municípios mais afetados, a Serra é a cidade com mais pessoas infectadas: 56.367. Vila Velha aparece em segundo, com 54.821 confirmações da doença, seguido por Vitória (48.171) e Cariacica (34.667). 
No recorte por bairros, Jardim Camburi, na Capital, segue no topo do ranking, com um total de 7.231 casos confirmados. Em segundo lugar está o bairro Praia da Costa (5.690), em Vila Velha. 
Até esta quinta-feira (06), mais de 1,3 milhão de testes já foram realizados para identificar a Covid-19 em território capixaba. O número de curados chegou a 418.931, sendo 1.635 nas últimas 24 horas. A taxa de letalidade da doença está em 2,2% no Estado.
A vacinação contra a Covid-19 também continua no Espírito Santo. Até o momento, 707.565 pessoas já haviam recebido a primeira dose da vacina no Estado.

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