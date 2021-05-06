Coronavírus: ES registra 9.791 mortes e passa de 444 mil casos

Pacientes com Covid-19 continuam chegando aos hospitais do ES Crédito: Helio Filho/Secom ES

Nas últimas 24 horas, foram identificados 1.683 novos casos, chegando a 444.904 pessoas infectadas desde o início da pandemia.

Na lista dos municípios mais afetados, a Serra é a cidade com mais pessoas infectadas: 56.367. Vila Velha aparece em segundo, com 54.821 confirmações da doença, seguido por Vitória (48.171) e Cariacica (34.667).

No recorte por bairros, Jardim Camburi, na Capital, segue no topo do ranking, com um total de 7.231 casos confirmados. Em segundo lugar está o bairro Praia da Costa (5.690), em Vila Velha.

Até esta quinta-feira (06), mais de 1,3 milhão de testes já foram realizados para identificar a Covid-19 em território capixaba. O número de curados chegou a 418.931, sendo 1.635 nas últimas 24 horas. A taxa de letalidade da doença está em 2,2% no Estado.