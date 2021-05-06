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Covid-19

Vila Velha abre vagas para vacinar pessoas com comorbidades da fase 2

Pessoas de 50 a 59 anos, com diabetes mellitus e imunossuprimidos, estão incluídas nesta etapa. O agendamento poderá ser feito a partir das 17h desta quinta-feira (6)

Publicado em 06 de Maio de 2021 às 14:20

Larissa Avilez

Larissa Avilez

Publicado em 

06 mai 2021 às 14:20
Vila Velha vai dar início à fase 2 da vacinação de quem tem comorbidade nesta quinta-feira (6)
Vila Velha vai dar início à fase 2 da vacinação de quem tem comorbidade nesta quinta-feira (6) Crédito: Divulgação | Prefeitura de Vila Velha | William Caldeira
O município de Vila Velha abre, no final da tarde desta quinta-feira (6), um novo agendamento para vacinação contra a Covid-19. O objetivo é dar início à imunização de pessoas com idade entre 50 e 59 anos, cujas comorbidades estão enquadradas na fase dois. A abertura das vagas acontece às 17h, no site oficial.
De acordo com o previsto no Plano Nacional de Operacionalização (PNO), são 21 doenças e condições abrangidas neste momento da campanha de vacinação, entre elas: diabetes mellitus, arritmias cardíacas, imunossuprimidos e hipertensão arterial (veja casos específicos e lista completa no final da matéria).
Para poder receber o imunizante, a pessoa deverá comprovar o problema de saúde com a apresentação de um laudo médico, de uma prescrição médica ou de uma declaração do enfermeiro do serviço de saúde onde faz o tratamento (original e cópia, que ficará retida). Além de um documento original com foto.
"A data do documento comprobatório deverá ser dos últimos três anos para condições permanentes e de 90 dias para condições adquiridas e transitórias, como gestantes e puérperas. Caso o cidadão não tenha os documentos supracitados, deverá procurar a Unidade de Saúde de referência", orientou o município.

COMORBIDADES INCLUÍDAS NA FASE 2

Além de indivíduos com comorbidades pré-determinadas no Plano Nacional de Operacionalização, de gestantes e puérperas (que tiveram filhos nos últimos 45 dias) e pessoas com deficiência permanente cadastradas no Programa de Benefício de Prestação Continuada (BPC), estão incluídas nesta fase quem tem:
  • Diabetes Mellitus;
  • Pneumopatias crônicas graves;
  • Hipertensão arterial resistente;
  • Hipertensão arterial estágio três;
  • Hipertensão arterial, estágios um e dois, com lesão em órgão-alvo e/ou comorbidade;
  • Insuficiência cardíaca;
  • Hipertensão pulmonar;
  • Cardiopatia hipertensiva;
  • Síndromes coronarianas;
  • Valvopatias;
  • Miocardiopatias e pericardiopatias;
  • Doenças da aorta, dos grandes vasos e fístulas arteriovenosas;
  • Arritmias cardíacas, cardiopatias congênitas no adulto;
  • Próteses valvares e dispositivos cardíacos implantados;
  • Doença cerebrovasculas;
  • Doença renal crônica;
  • Imunossuprimidos (câncer, transplantados, doenças reumáticas etc);
  • Anemia falciforme;
  • Obesidade mórbida;
  • Síndrome de down;
  • Cirrose hepática.

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