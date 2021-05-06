Vila Velha abre vagas para vacinar pessoas com comorbidades da fase 2

Vila Velha vai dar início à fase 2 da vacinação de quem tem comorbidade nesta quinta-feira (6) Crédito: Divulgação | Prefeitura de Vila Velha | William Caldeira

O município de Vila Velha abre, no final da tarde desta quinta-feira (6), um novo agendamento para vacinação contra a Covid-19 . O objetivo é dar início à imunização de pessoas com idade entre 50 e 59 anos, cujas comorbidades estão enquadradas na fase dois. A abertura das vagas acontece às 17h, no site oficial

De acordo com o previsto no Plano Nacional de Operacionalização (PNO), são 21 doenças e condições abrangidas neste momento da campanha de vacinação, entre elas: diabetes mellitus, arritmias cardíacas, imunossuprimidos e hipertensão arterial (veja casos específicos e lista completa no final da matéria).

Para poder receber o imunizante, a pessoa deverá comprovar o problema de saúde com a apresentação de um laudo médico, de uma prescrição médica ou de uma declaração do enfermeiro do serviço de saúde onde faz o tratamento (original e cópia, que ficará retida). Além de um documento original com foto.

"A data do documento comprobatório deverá ser dos últimos três anos para condições permanentes e de 90 dias para condições adquiridas e transitórias, como gestantes e puérperas. Caso o cidadão não tenha os documentos supracitados, deverá procurar a Unidade de Saúde de referência", orientou o município.

COMORBIDADES INCLUÍDAS NA FASE 2

Além de indivíduos com comorbidades pré-determinadas no Plano Nacional de Operacionalização, de gestantes e puérperas (que tiveram filhos nos últimos 45 dias) e pessoas com deficiência permanente cadastradas no Programa de Benefício de Prestação Continuada (BPC), estão incluídas nesta fase quem tem: