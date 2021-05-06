Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Covid-19

Vacina da Astrazeneca vira aposta de compra para o ES

O secretário de Estado da Saúde, Nésio Fernandes, revelou em entrevista à CBN Vitória nesta quinta (6) que o governo estadual negocia a vacina com três laboratórios

Publicado em 06 de Maio de 2021 às 13:36

Isaac Ribeiro

Isaac Ribeiro

Publicado em 

06 mai 2021 às 13:36
Vacina de Oxford
A vacina de Oxford/AstraZeneca Crédito: Carlos Alberto Silva
A vacina da Astrazeneca/Oxford é uma das principais apostas de compra do governo do Estado para imunizar os capixabas contra a Covid-19. A possibilidade foi discutida pelo secretário de Estado da Saúde, Nésio Fernandes, em entrevista à rádio CBN Vitória (92,5 FM) nesta quinta-feira (6).
"Nós decidimos manter muita discrição nessas negociações porque elas possuem muitas fragilidades nessas etapas que envolvem aquisição, mas temos ainda três negociações importantes em andamento, e a principal delas é pela aquisição da Astrazeneca"
Nésio Fernandes - Secretário de Estado da Saúde
Sem revelar detalhes, Nésio informou que as outras duas empresas solicitaram sigilo e discrição."Algumas indústrias que venderam para o Ministério da Saúde, a elas foi solicitado pelo Ministério, praticamente uma vedação de negociação com Estados e municípios. Algumas negociações podem sofrer interferência, caso elas não mantenham certa discrição", explicou.
Vacina da Astrazeneca vira aposta de compra para o ES
Na última sexta-feira (30), em entrevista exclusiva à CBN Vitória, o governador Renato Casagrande já havia revelado o interesse em adquirir 3,5 milhões de doses do composto. Na ocasião, ele destacou a escassez do produto, mas afirmou que o governo mantém contato com nove farmacêuticas.
"Vai chegar uma hora que conseguiremos comprar e estamos tentando em diversas frentes para quem sabe a gente terminar este ano e já começar o ano que vem em uma condição mais normal. Nosso esforço é para que toda a população capixaba seja imunizada até o fim de 2021", disse Casagrande, na semana passada.
Linhares inicia vacinação de pessoas com comorbidades, grávidas e puérperas
Linhares inicia vacinação de pessoas com comorbidades, grávidas e puérperas Crédito: Prefeitura de Linhares/Felipe Tozatto

VACINAÇÃO NO ES

De acordo com o Painel de Vacinação, o Espírito Santo recebeu 1.321.550 doses de vacina contra o novo coronavírus desde o dia 18 de janeiro. Desse total, 1.295.548 foram distribuídas aos municípios, sendo que 701.619 foram aplicadas na primeira dose e 261.560 na segunda.
Atualmente, 87 mil capixabas aguardam a aplicação da segunda dose da Coronavac, produzida pelo Instituto Butantan. De acordo com a Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), 30 cidades não têm a segunda dose do imunobiológico. A situação deve ser normalizada à medida que o governo federal enviar novos lotes do medicamento.
Anvisa recebe pedido para início de testes clínicos da vacina Butanvac
Anvisa recebe pedido para início de testes clínicos da vacina Butanvac Crédito: flickr/191837824@N06

VACINAS ITALIANA E BRASILEIRA

Paralelamente às negociações com o laboratório Astrazeneca, o governo do Estado já demonstrou interesse em comprar doses da vacina brasileira Butanvac que deverá ser produzida pelo Instituto Butantan ainda este ano. 
Uma outra esperança de vencer a doença vem da Europa, mais especificamente, da Itália. O Espírito Santo poderá firmar uma parceria para que uma parte da fase 3 de testes da vacina italiana para combater o coronavírus do laboratório ReiThera seja realizada em território capixaba.
Segundo Nésio Fernandes, secretário de Saúde, as negociações estão em curso e dependem de reuniões com os desenvolvedores, além de medidas administrativas e políticas. A intenção é que 30 mil capixabas participem da fase 3 de testes do imunizante.

Veja Também

Mais de 87 mil capixabas ainda esperam pela segunda dose da Coronavac

Vitória libera volta da Rua do Lazer e ciclofaixa aos domingos

Máscaras PFF2 são mais seguras contra o coronavírus? Médicos explicam

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

nesio fernandes Renato Casagrande Governo do ES SESA Covid-19 Coronavírus no ES Vacinas contra a Covid-19
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Real Noroeste x Tombense, pela Série D do Brasileirão 2026
Real Noroeste empata com Tombense e segue na lanterna do Grupo 12, da Série D
Imagem de destaque
Estamos perto de entender o que os animais querem dizer para nós?
Imagem de destaque
Briga por cadeiras de bar em vaga na rua termina com 2 baleados no ES

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados