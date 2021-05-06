A vacina de Oxford/AstraZeneca Crédito: Carlos Alberto Silva

CBN Vitória (92,5 FM) nesta quinta-feira (6). A vacina da Astrazeneca/Oxford é uma das principais apostas de compra do governo do Estado para imunizar os capixabas contra a Covid-19 . A possibilidade foi discutida pelo secretário de Estado da Saúde, Nésio Fernandes, em entrevista à rádionesta quinta-feira (6).

"Nós decidimos manter muita discrição nessas negociações porque elas possuem muitas fragilidades nessas etapas que envolvem aquisição, mas temos ainda três negociações importantes em andamento, e a principal delas é pela aquisição da Astrazeneca" Nésio Fernandes - Secretário de Estado da Saúde

Sem revelar detalhes, Nésio informou que as outras duas empresas solicitaram sigilo e discrição."Algumas indústrias que venderam para o Ministério da Saúde, a elas foi solicitado pelo Ministério, praticamente uma vedação de negociação com Estados e municípios. Algumas negociações podem sofrer interferência, caso elas não mantenham certa discrição", explicou.

Your browser does not support the audio element. Vacina da Astrazeneca vira aposta de compra para o ES

Na última sexta-feira (30), em entrevista exclusiva à CBN Vitória, o governador Renato Casagrande já havia revelado o interesse em adquirir 3,5 milhões de doses do composto. Na ocasião, ele destacou a escassez do produto, mas afirmou que o governo mantém contato com nove farmacêuticas.

"Vai chegar uma hora que conseguiremos comprar e estamos tentando em diversas frentes para quem sabe a gente terminar este ano e já começar o ano que vem em uma condição mais normal. Nosso esforço é para que toda a população capixaba seja imunizada até o fim de 2021", disse Casagrande, na semana passada.

Linhares inicia vacinação de pessoas com comorbidades, grávidas e puérperas Crédito: Prefeitura de Linhares/Felipe Tozatto

VACINAÇÃO NO ES

De acordo com o Painel de Vacinação, o Espírito Santo recebeu 1.321.550 doses de vacina contra o novo coronavírus desde o dia 18 de janeiro. Desse total, 1.295.548 foram distribuídas aos municípios, sendo que 701.619 foram aplicadas na primeira dose e 261.560 na segunda.

Atualmente, 87 mil capixabas aguardam a aplicação da segunda dose da Coronavac, produzida pelo Instituto Butantan. De acordo com a Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), 30 cidades não têm a segunda dose do imunobiológico . A situação deve ser normalizada à medida que o governo federal enviar novos lotes do medicamento.

Anvisa recebe pedido para início de testes clínicos da vacina Butanvac Crédito: flickr/191837824@N06

VACINAS ITALIANA E BRASILEIRA

Uma outra esperança de vencer a doença vem da Europa, mais especificamente, da Itália. O Espírito Santo poderá firmar uma parceria para que uma parte da fase 3 de testes da vacina italiana para combater o coronavírus do laboratório ReiThera seja realizada em território capixaba.