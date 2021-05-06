Vitória libera volta da Rua do Lazer e ciclofaixa aos domingos

"Precisamos que a população também esteja consciente sobre os cuidados e a importância de adoção de medidas de higiene e prevenção conforme orientações das autoridades e órgãos de saúde"

A ciclofaixa, que começa no Tancredão e segue até Jardim Camburi, volta a ficar aberta ao público de 7h às 15h. A Rua de Lazer, que ocupa um sentido da Orla de Camburi e no Centro da cidade, funciona das 7h às 13 horas.

Segundo os dados do Painel Covid-19, ferramenta do governo do Estado, Vitória é o terceiro município capixaba com mais casos confirmados de contaminação do novo coronavírus, com 48.077 registros até esta quinta-feira (6). Em relação aos óbitos, a Capital ocupa a quarta posição com 1.063 mortes provocadas pela doença.