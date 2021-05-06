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Anúncio em rede social

Vitória libera volta da Rua do Lazer e ciclofaixa aos domingos

De acordo com Sandro Parrini, secretário municipal de Esportes e Lazer, os serviços voltam a funcionar no próximo domingo (9). As atividades estavam suspensas desde o dia 18 de março

Publicado em 06 de Maio de 2021 às 08:28

Isaac Ribeiro

Isaac Ribeiro

Publicado em 

06 mai 2021 às 08:28
Rua de Lazer terá horário reduzido neste domingo por conta do segundo dia de provas do Enem
Rua de Lazer voltará a funcionar neste domingo (9) Crédito: Prefeitura de Vitória
Suspensas desde o dia 18 de março, a Rua do Lazer, na Avenida Dante Michelini, e a ciclofaixa de Vitória serão retomadas no próximo domingo (9). O anúncio foi feito pelo secretário de Esportes e Lazer de Vitória, Sandro Parrini, em uma rede social.
A interrupção das atividades tinha objetivo de conter o avanço da Covid-19. Na publicação, Parrini cita que a medida pode ser reavaliada caso haja alteração no Mapa de Risco. De acordo com o documento vigente até o domingo, a Capital está classificada em risco alto. 
"Precisamos que a população também esteja consciente sobre os cuidados e a importância de adoção de medidas de higiene e prevenção conforme orientações das autoridades e órgãos de saúde"
Sandro Parrini - Secretário de Esportes e Lazer de Vitória
A ciclofaixa, que começa no Tancredão e segue até Jardim Camburi, volta a ficar aberta ao público de 7h às 15h. A Rua de Lazer, que ocupa um sentido da Orla de Camburi e no Centro da cidade, funciona das 7h  às 13 horas.
Segundo os dados do Painel Covid-19, ferramenta do governo do Estado, Vitória é o terceiro município capixaba com mais casos confirmados de contaminação do novo coronavírus, com 48.077 registros até esta quinta-feira (6).  Em relação aos óbitos, a Capital ocupa a quarta posição com 1.063 mortes provocadas pela doença. 

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