Coronavírus: ES registra 9.734 mortes e passa de 443 mil casos

Coronavírus ainda é responsável por um alto número de mortes diárias no ES Crédito: Pixabay

Nas últimas 24 horas, foram identificados 1.518 novos casos, chegando a 443.221 pessoas infectadas desde o início da pandemia.

Na lista dos municípios mais afetados, a Serra é a cidade com mais pessoas infectadas: 56.021. Vila Velha aparece em segundo, com 54.627 confirmações da doença, seguido por Vitória (48.077) e Cariacica (34.535).

No recorte por bairros, Jardim Camburi, na Capital, segue no topo do ranking, com um total de 7.206 casos confirmados. Em segundo lugar está o bairro Praia da Costa (5.675), em Vila Velha.

Até esta quarta-feira (05), mais de 1,3 milhão de testes já foram realizados para identificar a Covid-19 em território capixaba. O número de curados chegou a 417.296, sendo 1.960 nas últimas 24 horas. A taxa de letalidade da doença está em 2,2% no Estado.