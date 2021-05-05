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Pandemia

Coronavírus: ES registra 9.734 mortes e passa de 443 mil casos

Segundo dados da Secretaria de Saúde (Sesa), foram contabilizados 52 mortes e 1.518 novos casos nas últimas 24 horas

Publicado em 05 de Maio de 2021 às 16:59

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

05 mai 2021 às 16:59
Sars-Cov-2, novo coronavírus, vírus da Covid-19
Coronavírus ainda é responsável por um alto número de mortes diárias no ES Crédito: Pixabay
Mais 52 mortes foram registradas no Espírito Santo nesta quarta-feira (05). O número total de óbitos provocados pelo coronavírus, desde o início da pandemia em março de 2020, chegou a 9.734. Os dados são do Painel Covid-19, ferramenta da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa)
Nas últimas 24 horas, foram identificados 1.518 novos casos, chegando a 443.221  pessoas infectadas desde o início da pandemia.

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Na lista dos municípios mais afetados, a Serra é a cidade com mais pessoas infectadas: 56.021. Vila Velha aparece em segundo, com 54.627 confirmações da doença, seguido por Vitória (48.077) e Cariacica (34.535). 
No recorte por bairros, Jardim Camburi, na Capital, segue no topo do ranking, com um total de 7.206 casos confirmados. Em segundo lugar está o bairro Praia da Costa (5.675), em Vila Velha. 
Até esta quarta-feira (05), mais de 1,3 milhão de testes já foram realizados para identificar a Covid-19 em território capixaba. O número de curados chegou a 417.296, sendo 1.960 nas últimas 24 horas. A taxa de letalidade da doença está em 2,2% no Estado.
A vacinação contra a Covid-19 também continua no Espírito Santo. Até o momento, 701.619 pessoas já haviam recebido a primeira dose da vacina no Estado.

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